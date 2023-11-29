О современных поэтах, хранящих традиции ленинградского андеграунда

29 ноября, среда, 11:28

Все знают знаменитую кочегарку Виктора Цоя как место его работы и тусовки рок-музыкантов 80-х годов. Однако творческая жизнь в других котельных продолжалась и в 90-х, и в нулевых, а некоторые из них продолжают работать и по сей день.

Для Дмитрия Григорьева работа в котельной – это уже часть имиджа и стиль жизни.

Арт-группа "Улицы Декабристов" по-новому пересмотрела функцию самиздата.

О творческой жизни современных поэтов, о самиздате, об операторах котельных, хранящих традиции ленинградского андеграунда, - в нашем репортаже.

Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург