О ситуации вокруг полигона "Красный бор". Новый проект для школьников "Профстарт". Запись в первый класс с 1 апреля. Петербург приведут в порядок после зимы

01 апреля, четверг, 14:45

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге. На Первом канале коротко о наиболее важных темах недели и мнения экспертов.

Первоочередные меры, предпринятые при рекультивации полигона токсичных отходов "Красный бор" под Петербургом, позволили сделать его безопасным для местных жителей. Об этом объявила вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе визита на место захоронения токсичных отходов. Сорок пять лет их сюда свозили со всего Союза. До конца года проект по полной рекультивации полигона должен пройти две экспертизы, которые подтвердят экологический эффект и определят стоимость работ. Пока что Виктория Абрамченко оценила их как минимум в 10 миллиардов рублей.

В Петербурге официально стартовал новый проект для школьников "ПрофСтарт". Его задача — помочь в осознанном выборе профессии и построении индивидуального образовательного маршрута. В проекте четыре кластера: "Открытый город", "Комфортный город", "Умный город" и "Социальный город". Профессиональную навигацию реализуют через встречи с экспертами отрасли, мотивационные лекции, решение практических задач. Каждый участник проекта может ознакомится сразу с несколькими профессиями из различных отраслей экономики.

Сегодня, первого апреля, в Петербурге начнется прием заявлений на зачисление детей в первые классы на следующий учебный год. Документы будут приниматься от региональных и федеральных льготников, чьи дети имеют преимущественное право на зачисление в первый класс, и от родителей, чьи дети проживают на закрепленной территории. На подачу заявления отведено три месяца. И уже с июля начнется прием документов от горожан, не проживающих на закрепленной территории.

Подать заявление можно через МФЦ или портал госуслуг Петербурга в любой из дней в рамках того или иного этапа, и оно будет рассмотрено на единых основаниях. Способ и время подачи заявления не имеют значения при принятии решение о зачислении ребенка в первый класс. Так, что бежать сразу в МФЦ, вовсе не обязательно.

Сегодня в Петербурге стартует традиционный весенний месячник по благоустройству. Его главной задачей является очистка городских территорий после зимы. Ежедневно будет задействовано около полутора тысячи единиц техники и немного меньше работников ручного труда. Весной в Петербурге планируют высадить около шести тысяч деревьев и около пятидесяти тысяч кустарников, также будет произведено цветочное оформление города. Специалисты отмоют более пяти тысяч городских фасадов, отремонтируют и покрасят парадные двери, водосточные трубы и урны.

Игорь Цыжонов. Александр Дружинин. Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.