О путешествии принцессы Фике расскажут несессер, чайник и дорожный сундук. Покрас Лампас экспериментирует на сцене Мариинского театра. "Шуми, Масленица" - провожаем зиму.

28 февраля, пятница, 12:58

В Царском селе открылась обновленная экспозиция, посвященная путешествию из Германии в Россию принцессы Фредерики, впоследствии ставшей императрицей Екатериной Второй. На Первом канале традиционный обзор культурных событий Петербурга.

Французский и русский несессеры, чайник и чашка, табакерки, книги и дорожный сундук. Здесь представлены вещи, которые сопровождали путешественников времен Екатерины Великой. Ее первой большой поездке и посвящена экспозиция. Четырнадцатилетняя принцесса Фике и ее мать зимой 1744 года отправились в Россию по приглашению императрицы Елизаветы Петровны. Цель этой поездки была исторической — бракосочетание с наследником русского престола, великим князем Петром Федоровичем. Экспозиция "От принцессы Фике к Екатерине Великой. Путешествие в Россию" предваряет выставку придворных экипажей из собрания музея. Познакомиться с ними можно в здании Дежурной конюшни в музее-заповеднике "Царское Село".

Хореограф Илья Живой и художник-каллиграфист Покрас Лампас сейчас вместе работают над созданием балета "Прикосновение к свету" на музыку Гласса. Это стало возможным, благодаря Мастерской молодых хореографов в рамках Девятнадцатого международного фестиваля балета "Мариинский". Вместо декораций создатели обещают уникальный видеоряд. Но до сих пор не известно, что в итоге получится. Это эксперимент, который продлится еще две недели. Увидеть постановку можно будет 17 марта в рамках Международного фестиваля балета "Мариинский".

"Дом – что это?". Вопрос, который поставил перед художниками куратор этой выставки Феликс Волосенков. Ответы получены: в живописи, графике, скульптуре и фотоюзинге. На выставке "Дом – что это?" показаны произведения, созданные в разное время, но некоторые – специально для этой экспозиции. Для одних дом – это круг близких людей, для других – в прямом понимании здание, для третьих - страна, родина. Свои работы представили члены Петербургской Академии Современного Искусства, а также приглашённые художники – всего более 40 участников. Выставка "Дом – что это?" проходит в новом выставочном зале Музея городской скульптуры и продлится до 22 марта.

Масленица — это не только домашние посиделки с блинами. Городские гуляния, зимние забавы, концерты фольклорной музыки и театральные представления. Петербург готовится проводить зиму и встретить весну. Красочный русский праздник охватит всю территорию Елагина острова. Гости будут водить весёлые хороводы, играть в активные игры, участвовать в конкурсах, выигрывать призы и получать подарки. Масленичные гуляния пройдут и в самом центре Петербурга – в Петропавловской крепости. Там же состоится и сжигание чучела Масленицы. Народные гуляния состоятся в воскресенье 1 марта.

"Лицом к лицу". Так называется выставка, которая сегодня открывается в Росфото. Два немецких фотографа Амели Лозье и Франк Гаудлиц, ученики знаменитого Арно Фишера, привезли в Петербург снимки, созданные во время путешествий. Франк совершил экспедицию по Дороге солнца инков, побывав в Перу, Колумбии и Эквадоре. В центре его внимания оказались традиции и быт коренных народов Южной Америки. А работы Лозье были сделаны в Каире, где она исследовала жизнь современных арабских женщин. Разные по задумке, снимки двух фотографов оказались невероятно близки эмоционально. Выставка "Лицом к лицу" открывается сегодня и продлится до 26 апреля.

Игорь Цыжонов. Даниил Кушнеревич. Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.