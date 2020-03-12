Возрождение традиций почётных караулов

11 марта, среда, 12:14

6 ноября 1957 года на Марсовом поле был зажжён первый в стране вечный огонь. И спустя два с половиной года частицу огня отсюда перенесли на Пискаревское кладбище и почетный караул рядом с ним торжественно заступил на вахту памяти.

Четко и ясно отдавать команды, двигаться строевым шагом, выполнять воинское привествтие тренируются студентки колледжа красоты. В постах памяти участвуют мальчишки и девчонки, изучают строевую подготовку, историю отечества, учатся быть одной командой.

В конце апреля Петербург примет Международный слет постов №1. К участию в конкурсе готовятся студенты из 22-х городов. Победители получат право нести почетный караул на Пискаревском кладбище 9 мая.

Для жюри важны все детали: внешний вид, четкость и синхронность исполнения команд, слаженность отряда.

При этом важно гордиться своей страной и думать о предках, о прошлом - рассказывает Иван Смыслов, участник конкурса. В семье Ивана несколько поколений военных и возложить цветы к монументу Родина-мать – большая честь для молодого человека.

Недавно семья получила письмо из Польши. И узнала, где именно похоронен их прадед - в братской могиле кладбища для военнопленных рядом с деревней Скробув. Несмотря на долгие годы о той войне ещё не все сказано и помянуты не все герои.

В Военно-медицинском музее недавно открылась новая экспозиция, посвященная жертвам нацизма. Среди экспонатов: человеческий череп погибшего в лагере Майданек, волосы уничтоженных в Освенциме женщин, которые должны были пойти на набивку матрасов и изготовление веревок. Здесь же один из альбомов с документами обвинения по делу Нюрнбергского процесса. 70 лет они хранились в фондах музея. Создатели выставки хотели наглядно представить, какое зло удалось победить.

Свои музеи есть во многих учебных заведениях города. Так, в колледже электроники и приборостроения хранят память о двух героях. Один из них - летчик Степан Старовцев, герой Великой отечественной, на улице его имени находится колледж. Другой - Владимир Широков - их выпускник, погибший в Чечне. Среди студентов есть экскурсоводы, участники поисковых отрядов – а теперь и Постов №1.

Детальный церемониал смены почетного караула разработали во времена царствования Павла Первого и использовали до начала 20 века. Потом он был несколько изменен и приобрел особый статус. В середине 90-х Пост номер 1 у мавзолея в Москве был эмоционально представлен в ролике социальной рекламы "Помаши рукой маме". Петербургские школьники несут вахту памяти на Площади победы. В планах сделать ее ежедневной.

Матвей Емельяненко ещё учится в школе, но уже не один раз стоял в почетном карауле. Участвовать в этом движении его вдохновило общение с прадедом.

Идея конкурсов почётных караулов - вовлечь молодежь в интересное дело и при этом напомнить о преемственности поколений. Чтобы, придя домой, дети узнали что-то и о своих собственных дедах, помнили и гордились историей своей семьи.

Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.