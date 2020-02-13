О положительном влиянии стресса, нелюбви к сладкому и искусственном интеллекте. Институт физиологии им.И.П.Павлова в этом году отмечает 95-летие

12 февраля, среда, 14:20

24 лаборатории и 8 научных групп. Такой сегодняшний состав института физиологии имени академика Павлова. В этом году крупнейшее научное учреждение страны отмечает 95 лет. Сегодня здесь развиваются научные исследования практически во всех областях физиологии. Занимаются даже искусственным интеллектом.

Этот научно популярный фильм был создан к пятидесятилетнему юбилею института физиологии в тысяча девятьсот семьдесят пятом году. Благодаря ему сохранились уникальные видеокадры экспериментов первого отечественного лауреата Нобелевской премии и основателя института Ивана Петровича Павлова. Тогда основная задача НИИ состояла в изучении физиологии больших полушарий головного мозга по методу условных рефлексов. В музее института сохранились кабинет и лаборатория ученого, известного во всем мире. А знакомые многим картинки из школьного учебника биологии, словно, оживают.

С годами направления научных исследований в институте существенно расширились. Ученые физиологи нацелились на понимание значимости функционирования организма как единого целого, что важно для медицины. Иными словами, они говорят не о патологии какого-то органа, а о болезни в целом.

В лаборатории экспериментальной эндокринологии уже несколько лет ведутся эксперименты по изучению стресса на этих "крысках". Именно так с любовью говорят о своих лабораторных подопечных сотрудники института. Они же рушат стереотипы о вреде стресса. Напротив, доказали, что стресс – источник здоровья, благодаря происходящим в организме стрессовым реакциям обеспечивается вся жизнедеятельность человека. Более того при стрессе выделяется гормон, который обезболивает и заживляет. И собрать ученым всю доказательную базу помогают именно эти животные. Безусловно, потенциально опасным для психического и физического здоровья человека является слишком продолжительный, хронический стресс.

А в этой лаборатории физиологии пищеварения подопечные, которые принимают участие в эксперименте, мышки. На них исследуют связь между пристрастием к сладкому и склонностью к ожирению.

Так ученые доказали, что любовь к сладкому – это работа генов. Они же и предопределяют то, насколько вреден сахар для организма. Есть мыши, которые и вовсе его не едят. У них просто отсутствует этот ген.

Вообще все эти исследования – ключ к персонализированной медицине. Возможно, и не появится какая-то супер таблетка или технология. Но будет создана фундаментальная база и вынесены рекомендации врачам. А это, в свою очередь, гораздо ценнее.

Игорь Цыжонов. Олег Подъячев. Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.