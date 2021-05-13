О подвиге Кронштадтского Морского завода в годы Великой Отечественной войны и о возрождении в наши дни

13 мая, четверг, 11:53

Кронштадтский морской завод. Больше полутора веков здесь дают вторую жизнь военным кораблям и гражданским судам. Крупнейшее судоремонтное предприятие за это время обновило больше десяти тысяч кораблей, в том числе и легендарный крейсер "Аврора".

Для работников Кронштадтского морского завода Великая Отечественная война началась даже раньше, чем в четыре часа утра 22 июня 1941 года. Уже ночью над островом были слышны самолеты бомбардировщики, которые шли с территории Финляндии. А на следующий день завод перешел на военное положение. Деятельность здесь не прекращалась ни на минуту.

Глеб Чубинский-Надеждин, Специалист пресс-службы Кронштадтского морского завода:

"Здесь непрерывно шел ремонт. В доках стояли корабли. Проводился аварийный ремонт кораблей, т.е. тех кораблей, которые требовали немедленного ремонта для восстановления боеспособности. Кроме того выполнялись и другие задания командования, в частности ремонтировалось вооружение, изготавливались мины, различные противоминные сооружения, доты, гранты и много чего другое".

Постоянные бомбежки завода разрушили многие цеха, нанесли повреждения докам. Рабочие гибли под завалами. В Музее истории Кронштадта сохранилась уникальная схема – это карта артобстрела и бомбежек территории завода. Смотришь и не понимаешь, как завод смог устоять.

Наталия Смазнова, Научный сотрудник музея истории Кронштадта:

"Задача была уничтожить завод. Задача была уничтожить краснознаменный балтийский флот, который с конца августа стал переходить из Таллинна в Кронштадт и частично в Ленинград. Задача была уничтожить все военные предприятия, всю береговую военную артиллерию города, потому что именно Кронштадт удерживал немцев от наступления на Ленинград с западного направления".

Взамен ушедших на фронт мужчин к станкам на заводе встали женщины, дети, подростки. В сорок третьем была учреждена медаль "За оборону Ленинграда", в Кронштадте ее получали ребята тринадцати лет. Здесь трудился и Евгений Васильев, тысяча девятьсот десятого года рождения. В шестнадцать лет он был токарем по дереву в мастерских по постройке стальных катеров. Выцветшие фотографии своего деда показала Татьяна Рыжкова, которая сейчас работает на заводе инженером по подготовке производства.

Татьяна Рыжкова, Инженер по подготовке производства:

"Я его не застала. И таких рассказов о работе не было. Говорили, что было голодно, холодно. Ели даже столярный клей. Если бомбежки были, то прятались в окопах. Защищали свой завод".

В годы войны около ста человек погибли на рабочих местах во время бомбежек и артобстрелов. Каждый год работники завода выходят в сад Металлистов, находящийся рядом с проходной предприятия, чтобы почтить память героев. Возлагают венки и цветы к памятнику подвигу Морзаводцев. Сложно представить, что уже в мирное время завод полностью остановит свою деятельность и появится на свет заново лишь спустя два года. В две тысячи десятом году после затяжного кризиса предприятие вышло из финансовой комы и возобновило производство.

Анатолий Белоев, Ген. директор Кронштадтского морского завода:

"Сегодня мы ремонтируем достаточно большое количество кораблей. В этом году нам предстоит провести ремонт на 160 объектах Балтийского и Северного флотов. Это только ремонт текущий и есть один большой объект, большой десантный корабль, который мы ведем средний ремонт уже на протяжении двух лет".

Полтора года назад завод стал первым участником национального проекта "Производительность труда". Начать решено было с газотурбинного производства. Оказалось, проблем немало. Привезенные на завод турбины разбирались все подряд, а собирались с трудом. Изменение в организации работы привело к тому, что в прошлом году было отремонтировано 19 двигателей. А в этом планируют уже двадцать четыре и без привлечения дополнительного персонала.

Наталья Левкина, Руководитель проектов Регионального центра компетенций Санкт-Петербурга:

"Мы собрали кросс-функциональную команду, которая начала видеть процесс целиком от и до. Увидели с какими потерями и проблемами они сталкиваются, где-то ожидают, где-то происходят лишние движения, где-то происходит брак и потеря времени на то, чтобы его переработать и вернуть. Все эти проблемы мы все вместе увидели, решили с помощью инструментов бережливого производства как мы их будем устранять, то есть определили первопричины и начался проект".

При нынешнем обороте в 2,5 миллиарда рублей через два-три года завод планирует выйти на 4 миллиарда. Конечно, учитывается и возраст завода – его мощности нуждаются в обновлении, потребуется и техническое перевооружение, ремонт доков. Именно поэтому за последнее время завод вложил немалые средства в ремонт, восстановление и модернизацию. Кронштадтский морской завод работает дальше.

Игорь Цыжонов. Александр Дружинин. Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.