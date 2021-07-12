О молодых и перспективных представителях нового поколения. О тех, кто делает мир лучше!

12 июля, понедельник, 11:53

Четырнадцать молодых петербуржцев в этом году удостоены Молодежной премии Правительства Петербурга. Столько же молодых людей в числе призеров. Победителей выбирали из трехсот заявок в номинациях: культура, искусство, образование, бизнес и журналистика. Победители получили по 75 тысяч рублей. Но свои проекты они реализуют однозначно не ради наград.

Творческая карьера Стефании Даниловой началась ровно десять лет назад. Она поэт и автор шестнадцати книг. Еще она называет себя социальным проектировщиком. Все эти годы она создает различные образовательные и творческие проекты для коллег литераторов. Молодежную премию Правительства Петербурга Стефания получила как общественница. Один из последних ее проектов – поэтический акселератор "В профессии". Это - не фестиваль, это - полноценная площадка молодых авторов для реализации себя в поэтической профессии.

Стефания Данилова, Лауреат Молодежной премии Правительства Санкт-Петербурга:

"У нас 6 школ. Текст, мелоделомация, видеопоэзия, поэтический перформанс, академическое письмо, и продюсер от поэзии. То есть мы учим не только писать тексты, но и реализовать это в рамках времени. Потому что современному зрителю нужен не просто голый текст, а медиапродукт. Это должно быть грамотно преподнесено".

Современная поэзия, пожалуй, самая невостребованная ниша в искусстве. И не потому что стихов никто не пишет, она не популярна у обычного потребителя. Сейчас говорят - писателей больше, чем читателей. И все же поэзия жива, уверена Стефания Данилова. Она обретает новую форму в виде видеороликов, а поэты учатся правильно читать и декламировать свое творчество, дабы заинтересовать публику.

Стефания Данилова, Лауреат Молодежной премии Правительства Санкт-Петербурга:

"Поэзия очень многогранна. В каждом городе она оснащена своей спецификой. Поэзия сейчас более чем жива и здравствует. Есть такая тенденция, что те кто делает ее здесь и сейчас, скептически высказываются о ней, что она мертва. Или находится в критическом состоянии".

В номинации "Культура и искусство" победу одержала художник Надежда Скидан. Она график. Работы Надежды вызывают большой интерес. И возможно, уже скоро о ней будут говорить, как о профессиональном художнике. Тем более, что в этом году Надежда закончила вуз и стала лучшей выпускницей Университета промышленных технологий и дизайна. Вообще, с трудом представляется, как эту хрупкая девушка все успевает. И картины создавать, и множество общественных проектов вести и даже в археологическую экспедицию каждый год ездить.

Надежда Скидан, Лауреат Молодежной премии Правительства Санкт-Петербурга:

"Есть идея о том, чтобы попробовать использовать наработанные достижения для подачи заявки на зарубежный грант. Сменить обстановку и попробовать свои силы заграницей, поучиться в другой стране, а потом вернуться в Россию и открыть свою студию, которая занималась бы визуальной работой".

В номинации "Здравоохранение" – победителем стал Илья Киреев, ординатор центра Алмазова. Илья - сердечно-сосудистый хирург. В числе большой команды врачей занимается изучением и лечением пороков сердца. Кстати, на премию за него заявку подали его коллеги.

Илья Киреев, Лауреат Молодежной премии Правительства Санкт-Петербурга:

"Всегда приятно, когда то, что ты делаешь, замечается сообществом - как медицинским, так и общественным. Это просто часть работы, благодаря чему нам приятно двигаться дальше".

Победила в номинации "Наука и техника" Татьяна Игнатьева, она же и стала призером в номинации "Наука и образование". Татьяна – проректор Санкт-Петербургского Института бизнеса и инноваций. В сфере ее интересов : экономика туризма, инноватика, менеджмент. Она автор более пятидесяти научных публикаций, в том числе и в зарубежных изданиях.

Татьяна Игнатьева, Лауреат Молодежной премии Правительства Санкт-Петербурга:

"Мне еще со школьных времен было интересно учиться. Я любила это делать, у меня это хорошо получалось. Школа с золотой медалью, институт с красным дипломом. Я прям видела, что у меня это идет. И мне это нравится. И поэтому после окончания института и когда я еще училась в нем, сразу поняла, что научная деятельность меня привлекает больше всего".

Молодежная премия Правительства Петербурга - это признание на совершенно другом уровне. Это та награда, которой невозможно похвастаться: это - факт, подтверждающий профессиональное признание.

Игорь Цыжонов. Александр Дружинин. Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.