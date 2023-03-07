О киперах и других специалистах современного зоопарка

07 марта, вторник, 17:53

Вот из таких трубочек сегодня обезьянам из этого вольера предстоит достать еду, проявить сообразительность и ловкость. Сотрудникам зоопарка приходится проявлять фантазию, и постоянно придумывать для питомцев что-то интересное, чтобы они не скучали. Теперь этому направлению, которое называется обогащение среды, будет уделяться больше времени, а сотрудники будут проходить специальное обучение.

Позитивные изменения в Ленинградском зоопарке. О проектах и планах в нашем репортаже.

Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург