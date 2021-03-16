Вдохновляющие истории женщин, которые меняют этот мир

16 марта, вторник, 09:29

Четырнадцать лет конкурс "Женщина года" является ярким событием в жизни Петербурга. Мы расскажем вдохновляющие истории женщин, которые меняют нашу жизнь к лучшему публично или не публично, но от того не менее значимо.

Именно эти моменты, которые для врача, казалось бы, уже давно должны были стать привычным делом – смысл работы и источник бесконечного вдохновения. Марину Зайнулину сама судьба привела в профессию. В последний день приема документов в Первый медицинский университет она забрала документы из стоматологического факультета и отнесла их в лечебный. А впоследствии выбрала единственное для себя верное решение – стать акушером-гинекологом.

Марина Зайнулина, Главный врач родильного дома №6 им. проф. В.Ф. Снегирева:

"Акушерство – это та область, которая дает преимущественно положительные эмоции. Сейчас анализируя свою жизнь, я понимаю, что работать в онкологии, или, допустим, в детской хирургии и детской реанимации мне было бы психологически очень тяжело, потому что я не готова испытывать столько негативных эмоций в жизни, а акушерство – это счастье быть приобщенным к рождению новой жизни".

Последние пять лет Марина Зайнулина – главный врач шестого роддома им. Снигерева. Она еще гематолог и гемастазиолог. И уже больше тридцати лет помогает женщинам родить ребенка, которые уже совсем отчаились. У Натальи Андрейченко позади семь неудачных попыток ЭКО. Но после знакомства с этим доктором – вот-вот уже родиться сын.

Наталья Андрейченко, Пациентка:

"Еще чуть-чуть. Завтра ровно 39 недель. Это 9 месяцев. И осталось несколько дней до рождения сыночка".

Марина Зайнуллина стала "Женщиной года". Но свою победу в этом конкурсе она разделяет со своим родным коллективом.

Марина Зайнулина, Главный врач родильного дома №6 им. проф. В.Ф. Снегирева:

"Я думаю, что мы рождаемся с каждым новорожденным и сами тоже каждый раз. Эта частичка энергетики и частичка новой жизни - она дает возможность все это вкладывать в творческую деятельность. Мне кажется, что акушеры - это всегда люди очень креативные, наверное, холерики, потому что нужна быстрая реакция. Мы жизнь воспринимаем розовых тонах, есть такое, восторженно. И конечно, мы все гуманисты".

Екатерина Миронова в социальную службу попала случайно. Предложили попробовать в Центре занятости, когда искала работу. И оказалось – это призвание, говорит Екатерина. Последние десять лет она возглавляет отделение профессиональной реабилитации. Помогает людям с ограниченными возможностями освоить профессию и найти работу.

Екатерина Миронова, Зав. отделением профессиональной реабилитации инвалидов:

"Работа с людьми - она приносит удовлетворение. Это не просто работа с бумагами, с цифрами, а с живыми людьми. Я вижу отклик от людей с инвалидностью, от наших клиентов. Видим результат. Когда мы кого-то трудоустраиваем или обучаем, мы всегда понимаем, что мы не зря здесь находимся и приносим действительно пользу людям".

За этими словами скрывается не только колоссальный труд всего коллектива Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского район, но и судьбы тех, кто сюда обратился за помощью.

Виктория Мазепа, подопечная центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района:

"Центр дает большие возможности для того, чтобы почувствовать второе дыхание. А Екатерина Владимировна нас курирует, дает нам возможность научиться чему-то новому, исходя из наших возможностей. Это - мой второй дом. Потому что сидя дома, ты закрываешься в своей коробочке и никуда не можешь пойти, поговорить с кем-то, а здесь большое количество народа, психологическая помощь, помощь в трудоустройстве".

От студентки до ректора. Юлия Антохина - не первая женщина, но, пожалуй, самая молодая, кто был выбран на эту должность. Она возглавила Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения в тридцать семь лет. И самое сложное для нее было не только переформатировать вуз, а изменить сознание почти мужского коллектива работать по-новому.

Юлия Антохина, Ректор Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения:

"Опасность того, что за тобой не пойдут, опасность, что не воспримет все твои идеи коллектив. Опасность, что тебя не поддержат уже в реальных действиях и опасность в том, что я могу совершить ошибки, но, в первую очередь, что могу поломать структурные какие-то преобразования, а в дальнейшем и судьбы. Вот этого я боялась. С осторожностью, вернее, с оспаской к этому подходила".

Свои качества руководителя Юлия Антохина старается оставлять в своем кабинете. Дома она мама для своей дочери и жена для супруга, который тоже занимается наукой.

Юлия Антохина, Ректор Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения:

"Может быть, это будет не очень скромно, но они мной гордяться. От родителей до мужа и дочери. Но на сегодняшний момент муж является тем человеком, который выслушивает все мое эмоциональное отношение к происходящему в большей степени, чем любой другой сотрудник".

В этом году за звание "Женщина года" боролись сто тридцать девять участниц. Всего победителями и дипломантами премии стали двадцать восемь представительниц прекрасного пола разных профессий и возрастов. И собственно, не важно, кто победил, важно, что все они - Женщины года.

Игорь Цыжонов. Александр Дружинин. Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.