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14 марта, четверг, 10:59

О чем говорят, думают и пишут женщины...

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Минувшая неделя прошла под знаком международного дня солидарности женщин. Солидарность эта и вправду существует, а проявляется она в самых разных вещах - от литературы до гражданских инициатив. О шведских писательницах, равных правах и женском коворкинге прямо сейчас в репортаже на Первом канале.

Этот номер журнала "Звезда" посвящен только современной шведской литературе. Стихи и проза, никогда не публиковавшиеся на русском - работы 18-ти участников переводческого семинара. Поддержало шведский выпуск Генеральное Консульство Швеции в Петербурге.

В журнале равное количество писателей и писательниц, но тон задала нашумевшая "Сага века: битва за любовь" - писательница и лидер шведского феминизма Эбба Витт-Браттстрём написала ее после развода с мужем.   

 

 
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