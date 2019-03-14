О чем говорят, думают и пишут женщины...

14 марта, четверг, 10:59

Минувшая неделя прошла под знаком международного дня солидарности женщин. Солидарность эта и вправду существует, а проявляется она в самых разных вещах - от литературы до гражданских инициатив. О шведских писательницах, равных правах и женском коворкинге прямо сейчас в репортаже на Первом канале.

Этот номер журнала "Звезда" посвящен только современной шведской литературе. Стихи и проза, никогда не публиковавшиеся на русском - работы 18-ти участников переводческого семинара. Поддержало шведский выпуск Генеральное Консульство Швеции в Петербурге.

В журнале равное количество писателей и писательниц, но тон задала нашумевшая "Сага века: битва за любовь" - писательница и лидер шведского феминизма Эбба Витт-Браттстрём написала ее после развода с мужем.