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11 июля, среда, 17:26

"Простые вещи". Творческие инклюзивные мастерские работают в Петербурге

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В этом году петербуржцы с ограниченными возможностями получили особый подарок - инклюзивные мастерские «Простые вещи», где под руководством опытных педагогов они могут овладеть не только навыками керамики, графики, шитья, но и обрести настоящую, творческую профессию.

Разные  направления для творческой реализации "особых" взрослых поддерживаются пока только  создателями мастерских.  В свой проект   они ждут  волонтеров и участников от восемнадцати и старше, чтобы вместе творить "Простые вещи", помогающие человеку быть счастливым.

 

 
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