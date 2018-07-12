"Простые вещи". Творческие инклюзивные мастерские работают в Петербурге

11 июля, среда, 17:26

В этом году петербуржцы с ограниченными возможностями получили особый подарок - инклюзивные мастерские «Простые вещи», где под руководством опытных педагогов они могут овладеть не только навыками керамики, графики, шитья, но и обрести настоящую, творческую профессию.

Разные направления для творческой реализации "особых" взрослых поддерживаются пока только создателями мастерских. В свой проект они ждут волонтеров и участников от восемнадцати и старше, чтобы вместе творить "Простые вещи", помогающие человеку быть счастливым.