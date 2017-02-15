Нужна ли современной России национальная идея?

15 февраля, среда, 13:36

Национальная идея. Как трансформировалась она за века и нужна ли она современной России? Три петербургских философа решили объединиться, чтобы ответить на этот вопрос.

Первый мозговой штурм прошел в пространстве галереи «Борей». Философское сообщество «Триология» - трио известных в научных и интеллектуальных кругах персон: философ Александр Секацкий, доктор философских наук, издатель, педагог Роман Светлов и Юрий Тараканов-Штерн - диссидент и писатель. У Юрия биография богатейшая: отсидел три года в 60-е за антисоветчину, объехал Россию вдоль и поперек, учился философии в Америке, ныне водит экскурсии в Италии и планирует переиздавать свою книгу-исследование «Новое слово».

Юрий Тараканов-Штерн, Писатель:

«Самый большой интерес: это цивилизации и человек внутри, начиная от шумеров и до нас, имея в виду не китайскую линию, а прямые, откуда мы, русские».

Все три философа сразу признали: сочинить национальную идею невозможно. Зато можно и нужно определить, наконец, основную черту российского культурно-этнического типа.



Юрий Тараканов-Штерн, Писатель:

"Я вдруг заметил, что в России есть одно чудо: на русском языке громадный самый большой объем книг, которые я бы назвал умных книг – переведенных. На итальянском – я говорю по-итальянски, английски, понимаю еще языки – но ничего подобного прекрасным переводам О,Генри, Гельдерлинга на итальянском нет."

Большинству европейских государств правового типа национальная идея не нужна, чего не скажешь о России, уверен философ Александр Секацкий. Преподаватель философского факультета Государственного университета написал 17 книг, все они изданы. Многие отмечены литературными премиями. Сказывается глубокое знание и философии и жизни.

Александр Секацкий, Философ, писатель, педагог:

"В моей биографии чего только не было: андеграунд, СИЗО, в трудовой книжке столько экзотических работ советского периода, начиная от классических, вроде сторожа или монтировщика декораций, среди прочего была даже такая работа как помощник табунщика в Киргизии, Средней Азии."

С юности Секацкий владеет навыком читать и писать в любых условиях: на коленке, в поезде, в степи. Литературоцентризм – эта черта в России всегда была основополагающей, уверен философ, как и необходимость для развития общей сверхзадачи – от покорения космоса до освоения Сибири.

Анастасия Тамило, Екатерина Горбачева, Максим Беляев, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.