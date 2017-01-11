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11 января, среда, 13:13

Новое звучание "Этномеханики"

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Фестиваль «Этномеханика», который ежегодно проводит Центр Современного Искусства имени Сергея Курехина в особой рекламе не нуждается. Он исследует и представляет широкой публике группы и исполнителей, которые подпадают под понятие world music. Однако при всей своей самобытности 7-й фестиваль «Этномеханика» стал еще и новогодним.

Этническая музыка в ее современном понимании и переосмыслении. Не так давно она  не находила понимания у широких масс, но сегодня выросла в  полноценное и разноплановое музыкальное направление.  

Каждый фестиваль открывает для публики новые имена. В этом году  новичком был  камерный оркестр «Карелия». Этот коллектив уже успел заявить о себе на  масштабных мероприятиях,  но еще  молод и  постоянно  - в творческом поиске. 

 

 
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