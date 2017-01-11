Новое звучание "Этномеханики"

11 января, среда, 13:13

Фестиваль «Этномеханика», который ежегодно проводит Центр Современного Искусства имени Сергея Курехина в особой рекламе не нуждается. Он исследует и представляет широкой публике группы и исполнителей, которые подпадают под понятие world music. Однако при всей своей самобытности 7-й фестиваль «Этномеханика» стал еще и новогодним.

Этническая музыка в ее современном понимании и переосмыслении. Не так давно она не находила понимания у широких масс, но сегодня выросла в полноценное и разноплановое музыкальное направление.

Каждый фестиваль открывает для публики новые имена. В этом году новичком был камерный оркестр «Карелия». Этот коллектив уже успел заявить о себе на масштабных мероприятиях, но еще молод и постоянно - в творческом поиске.