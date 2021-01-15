Новое культурное пространство и бурятское искусство в Петербурге

14 января, четверг, 09:51

Рыба, плывущая по озеру Байкал, всадница в национальной одежде, конь, бегущий с попутным ветром. Все работы на этой выставке сделаны всемирно известными художниками из Бурятии. В Петербурге открылся новый Центр бурятской культуры, идея которого рассказать петербуржцам о современном искусстве и традициях Сибирского народа.

Работы оружейника и скульптора Жигжита Баясхаланова посвящены лошадям и всадникам, стихиям и ветру. Он вырос в Забайкальском крае, в маленьком селе Амитхаша. Сейчас он учится в Академии изящных искусств в Италии, выставляется в Государственном Эрмитаже и Московском Кремле, но его творчество напрямую связано с его корнями.



Год назад Жигжит открыл в центре Петербурга персональную галерею. Теперь решил масштабировать проект до Центра бурятского искусства.



Узнаваемые мотивы бурятского искусства: лошади, маленькие воины, яркие цвета в картинах, персонажи в национальных костюмах. Отдельная тема - изделия из нефрита, известного далеко за пределами региона. Так, камень для этой работы привезен с берегов Байкала. А ее автор, камнерез и скульптор Сергей Фалькин, родился там же, в Бурятии.



Витрина галереи завораживает даже случайных прохожих – в ней видна скульптура знаменитого на весь мир Даши Намдакова. Недавно работы мастера выставлялись в Русском музее, у него настолько узнаваемый стиль, который сложно перепутать с кем-то другим.



В Петербурге существует Общество бурятской культуры, в нем состоит порядка 5 тысяч человек. Проводят встречи, отмечают национальные праздники – но своего пространства очень не хватало.



Среди знаменитых петербургских бурят есть художники, архитекторы, скульпторы, музыканты. Например,солисты Мариинского театра Савва Хастаев и Аюна Базаргуруева, семейная пара, которая начинала творческий путь в Улан-Удэ, а сейчас радует своими голосами жителей культурной столицы.



В планах у создателей галереи постоянно менять экспозицию, представляя работы и бурят, живущих здесь, и прославленных за границей, и тех, кто творит у себя на родине. чтобы знакомить петербуржцев и с этнографией, и в большей степени с энергетикой искусства кочевого народа.



Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Екатерина Горбачева, Ангелина Введенская, Первый канал - Петербург.

