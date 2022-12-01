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30 ноября, среда, 10:31

Новый Центр аэрокосмических исследований и разработок открыли на базе ГУАП

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Многие петербуржцы не представляют, над какими технологиями трудятся в технических вузах Серверной столицы сегодня. Часто речь идет о вещах сложных, поэтому не очень интересных для обывателя. Однако это не исключает важность таких технологий для страны. На базе ГУАПа открылся Центр аэрокосмических исследований и разработок.

О задачах нового Центра, существующих разработках и амбициозных планах в нашем репортаже.

Абас Али-заде, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.

 
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