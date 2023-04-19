Новые тренды в туризме. Предприятия открывают двери для экскурсий

18 апреля, вторник, 09:27

Как что работает? Именно на чувстве любопытства, желании узнать что-то новое, базируется идея промышленного туризма. И он уже вышел за пределы обычной экскурсии на завод.

А показать и посмотреть есть что: это и аптека, и гостиница, и музеи на производствах. Уже 30 предприятий города включилось в программу. В прошлом году Петербург признали лучшим по развитию промышленного туризма регионом.

Подробнее - Данил Чинёнов, Даниил Кушнеревич, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург