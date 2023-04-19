13:37 19 апреля, среда
RSS В избранное
18 апреля, вторник, 09:27

Новые тренды в туризме. Предприятия открывают двери для экскурсий

Версия для печати

Как что работает? Именно на чувстве любопытства, желании узнать что-то новое, базируется идея промышленного туризма. И он уже вышел за пределы обычной экскурсии на завод.

А показать и посмотреть есть что: это и аптека, и гостиница, и музеи на производствах. Уже 30 предприятий города включилось в программу. В прошлом году Петербург признали лучшим по развитию промышленного туризма регионом. 

Подробнее - Данил Чинёнов, Даниил Кушнеревич, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Тема недели

Популярное
14 апреля, 10:30
«Иоланта» в Мариинском, «Корсар» в Михайловском, «Я ненавижу Гамлета» в Театре музкомедии

«Иоланта» в Мариинском, «Корсар» в Михайло...

Театральные премьеры выходных и другие события культурной жизни Петербурга
Вчера, 9:27
Новые тренды в туризме. Предприятия открывают двери для экскурсий

Новые тренды в туризме. Предприятия ...

О промышленном туризме в Петербурге

© 2003-2023, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: www.vk.com/1tvspb