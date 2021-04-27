27 апреля, вторник, 11:14

Юные зритель и театр.

Как сделать так, чтобы подростку было интересно в театре? Эти вопросы обсуждали на фестивале Подростковый Weeekend в Большом театре кукол. Темы, которые волнуют молодёжь, современные театральные форматы, новые идеи и вечные проблемы. О том, как говорить с подрастающим поколением на понятном им языке.

Спектакль "Лис PEACE" рассчитан на возраст 12 +. Это история о дружбе лиса и мальчика, - и о разлуке, которая остается в памяти на всю жизнь. Режиссер спектакля Юлия Каландаришвили консультировалась с подростковым психологом о том, как лучше говорить со зрителем этого возраста. Да и сама прекрасно помнит собственный период взросления и первый интерес к глобальным и философским вопросам.

Исповедь полиэтиленового пакетика и его мечты найти чудесный остров, где можно переродиться легли в основу еще одного спектакля-участника фестиваля. "Recycling Drama" о "Пакетике, который хотел быть нужным" посвящена экологическим проблемам, которые действительно волнуют многих современных подростков.

"Даже в нашем городе не очень много.... насчитала всего 19 спектаклей... мало хорошего контента".

Проект под названием "Все дела" приглашает ребят не на спектакль, а на "Прогул". Прогуливаясь по городу, творческий дуэт нескучных педагогов просто болтает с участниками. По ходу рассказывая занятные истории и разбавляя их пришедшими в голову играми. Формат пользуется популярностью. На все Прогулы плотная запись.

Еще один популярный сейчас формат не имеет отношения к театру, но способен сделать любую историю интересной для молодых людей. Детские писательницы Кристина Кретова и Юлия Брыкова ориентировались на поколение визуалов и придумали сделать графический роман о войне и детстве. В ней 13 историй людей, выросших на территории современных конфликтов: в Северной Ирландии, Абхазии, Донбассе, Палестине.

Интерес к театру может родиться из мелочей – уверены авторы мастер-класса по "Созданию стикерпака для telegram про театр". Участники придумывают картинки и гифки, которые потом переведут в цифровой формат – и ими можно будет делиться в социальных сетях.

Всегда на ура идут экскурсии по закульсью. Особенно когда можно все потрогать руками и попробовать себя в качестве артиста. В Большом театре кукол есть регулярная экскурсионная программа, ведущие говорят, что равнодушных не остается.

Фестиваль длился четыре дня, собрав на одной площадке интересные проекты для подростковой аудитории. Его идея: напомнить, что в этом возрасте есть такие темы, о которых не поговорить с родителями или друзьями. А театр может помочь прожить их эмоционально и может быть немного легче преодолеть сложный этап взросления.

Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Катерина Горбачева, Ангелина Введенская. Первый канал - Петербург.