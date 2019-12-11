Новые проекты домашних людей - для бездомных!

10 декабря, вторник, 12:47

Наступают холода, но в этом году пережить зиму бездомным будет немного проще, благодаря замечательным людям, которые делают замечательные проекты. Автобус Милосердия, Благотворительная Больница и новый ночной приют появились в Петербурге.

Эта машина-мечта имеет автономный отопитель, бактерицидный облучатель и кушетку. Частный жертвователь подарил два миллиона на покупку и переоборудование автомобиля в пункт оказания доврачебной помощи людям, живущим на улице. Для них пять лет назад Виталий Курдеко с волонтерами молодежного клуба "Кинония" при храме Рождества Христова создали пункт помощи.

Серей Иевков счастлив: теперь он и другие врачи—волонтеры будут в тепле осматривать, назначать лечение, делать перевязки, особо актуальные зимой, когда у пациентов появляются обморожения и язвы. Год назад Сергей по зову сердца вышел на улицу лечить бездомных, а сейчас вместе с волонтером Настей Дмитриевой курирует целую систему медицинской помощи бездомным. В этом году за Проект уличной медицины Сергей номинирован сразу на две премии: РБК СПб и Headliner. В базе его Благотворительной больницы уже 100 волонтеров.

Волонтер Алина ассистирует врачу и сегодня чуть не расплакалась, когда Игорь Николаевич с инсультом в анамнезе, затрудненной речью и проблемной памятью, отказался лечь в стационар — выбрал свободу. Но есть и радости, которые мотивируют ветеринара по профессии ездить из Ленобласти в Петербург, чтобы бесплатно поработать в Благотворительной Больнице.

Александр уже 7 лет живет на улице. Брат выгнал из дома. Жизнь в подвале, ампутация ноги, наркозависимость, потом алкоголизм, кочевая жизнь по городам и весям. Вернулся в Петербург на родину, ночует в Обухово, заодно и подлечивается.

Александр признался: пальцы на ноге ампутировал себе сам, когда жил в подвале. Людей без паспортов городские поликлиники не принимают и часто отказываются брать больницы. В Благотворительной Больнице любят вспоминать, как бездомный пациент после лечения явился с астрами — на всю женскую бригаду. Но больше всего радуются возвращениям домой.

Настя - координатор Благотворительной Больницы уже 5 лет ведет собственный проект Хурма: она и все желающие вяжут шапки, шарфы и носки для бездомных людей. За 5 лет — около 7000 вещей. Хурма вяжет круглый год, так что "ввязаться" в проект можно хоть сейчас. А Благотворительная Больница нуждается в перевязочных материалах и лекарствах и ждет волонтеров: врачей и обычных людей, ассистентов которые будут помогать вести прием.