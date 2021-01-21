Новые правила для абитуриентов и прием в вузы

20 января, среда, 10:20

Новый порядок поступления в вузы. Каковы теперь правила приема абитуриентов и как университеты относятся к "дистанционке"?

Минобрнауки утвердило новый порядок поступления в вузы в этом году. Вступительные испытания по выбору, зачисление в одну волну. Каковы теперь правила приема абитуриентов и как вузы оценивают эффективность дистанционного обучения? Разбираемся в основных новшествах.



Вот такая установка имитирует конвейерное производство, своеобразная мини-копия некого завода. Будущие магистры института компьютерных наук и технологий учатся здесь программированию. Такого рода задачи можно решать удаленно, также, как и наблюдать за результатом.



Один из плюсов дистанционки: больше возможностей, больше свободного времени, - оценили все. В Политехническом университете удаленное обучение освоили уже давно, а передовые технологии вообще являются профилем Вуза. Вынужденное "осовременивание" учебного процесса пойдет на пользу всем специальностям, уверены здесь, - но все же продление карантина неизбежно ухудшит качество образования



Будущие айтишники и инженеры, пожалуй, меньше всех страдают от дистанта и недостатка общения, для них привычно работать наедине с компьютером. И уверяют, что способность учиться в таком формате зависит только от личной мотивации.



Егор и его одногруппники учатся в магистратуре и успели застать обычную студенческую жизнь. Нынешним первокурсникам повезло меньше – зато они могут считать себя первопроходцами. В этом году впервые абитуриенты подавали документы на зачисление в электронном виде, через личный кабинет на сайте вуза или портал Госуслуг. Теперь это будет обычной практикой, что особенно удобно для иногородних студентов. В этом году еще один бонус: возможность выбирать набор вступительных экзаменов.



В Архитектурно-строительном Университете самые популярные специальности подразумевают творческий конкурс. Рисунок и композицию в этом году впервые принимали дистанционно. Опыт готовы повторить, но при первой же возможности вернутся к обычному очному экзамену. А для студентов – восстановят прикладные занятия.



Ещё одно нововведение: зачисление в одну волну. Это должно сократить эмоционально тяжелый период неопределённости для абитуриентов, и упростить процедуру зачисления для вузов. Конкурсные списки будут обновляться ежедневно не менее пяти раз в день – это тоже прописано в правилах.



Причем, раньше можно было участвовать в конкурсе только по трем направлениям в рамках одного вуза. Теперь их количество увеличили, на усмотрение учебного заведения, максимум до десяти.



Вузы надеются, что период глобальной "дистанционки" вскоре останется в прошлом, но его плюсы сохранятся. К примеру, новые технологии позволят всегда быть всегда на связи с преподавателями и обучение станет еще более эффективным.



Базовые правила приема абитуриентов известны уже сейчас, но все же, как именно будет проходить приемная кампания 2021 года - будет зависеть от эпидемиологической ситуации. И главное, что во всех университетах советуют абитуриентам уже сейчас - это принимать участие в вузовских мероприятиях. Это могут быть олимпиады, вебинары или дни открытых дверей. Пусть даже пока это виртуальные двери на экранах электронных устройств.

Юлия Демьянова, Антон Голубев, Катерина Горбачева, Ангелина Введенская, Первый канал- Петербург.