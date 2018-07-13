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13 июля, пятница, 11:57

Чем живет современное искусство сегодня, и каким оно может стать в будущем?

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"Я этого не понимаю. На что тут смотреть? Это не для средних умов"... Такие реплики часто можно услышать на выставках актуальных художников. Сделайте нам красиво, просят зрители; авторы отвечают: на первом месте смысл и эмоции. Чем живет современное искусство сегодня, и каким оно может стать в будущем?

Позитивный акционизм, провокационный эпатаж или глубокий философский подход – в современном искусстве можно найти все что угодно, на любой вкус и цвет.

Вся история искусств говорит нам о том, что то, что раньше не признавалось или казалось сиюминутным и поверхностным - теперь не вызывает вопросов. В любом случае, искусство – это зеркало сегодняшнего дня, пенять на которое бессмысленно. И будущее у него такое же, как у всех нас. 

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Дарья Варновская, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.

 
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