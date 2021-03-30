04:06 30 марта, вторник
RSS В избранное
29 марта, понедельник, 11:08

Новые форматы для зрителя - эксперименты Семена Александровского

Версия для печати

Когда сцена ближе, чем мы думаем. О театральных экспериментах режиссера Семена Александровского, спектаклях-бродилках и не только. Подробнее - в нашем сюжете.

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Тема недели

Популярное
26 марта, 10:30
Детские музейные программы для интересного досуга в каникулы

Детские музейные программы для интересного ...

Ура! Каникулы.
22 марта, 11:08
Учитель будущего, какой он?

Учитель будущего, какой он?

О всероссийском конкурсе «Учитель будущего»
23 марта, 2:28
Новая профессия для тех, кто больше всех в ней нуждается

Новая профессия для тех, кто больше ...

О работе профессионально-реабилитационного центра

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72