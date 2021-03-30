Когда сцена ближе, чем мы думаем. О театральных экспериментах режиссера Семена Александровского, спектаклях-бродилках и не только. Подробнее - в нашем сюжете.
29 марта, понедельник, 11:08
Новые форматы для зрителя - эксперименты Семена Александровского
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