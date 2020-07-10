Новые достопримечательности Карельского перешейка: восстановленная из руин лютеранская кирха Каукола

10 июля, пятница, 08:50

Лютеранская кирха Каукола в Приозерском районе ещё несколько лет назад была в руинах. В советские годы здесь располагалась самая большая птицефабрика в Ленинградской области, сейчас это единственный действующий лютеранский приход в направлении от Петербурга до Сортавала и популярный туристический объект. О том, как усилиями энтузиастов удалось вернуть жизнь в храм в поселке Севастьяново, расскажем на Первом канале.

Живописная кирха на берегу реки с ухоженным садом, постоянными прихожанами, расписанием служб. На туристических картах до 2010 года это место значится как руины, на архивных фотографиях видны масштабы разрушения. Теперь уже трудно поверить, что храм преобразился, благодаря усилиям одного человека. Священник Виктор Ружинский – коренной житель поселка сделал восстановление церкви делом всей жизни.

Приходу Каукола в этом году исполняется 24 года. Подсветить башню, которую видно со всей округи, удалось относительно недавно, а в 90-е годы у здания не было даже кровли. Для того, чтобы начать работу, пастор продал собственный участок с домом. Происходящее дальше он характеризует не иначе как чудо – нашлись единомышленники, подключились волонтеры.

Постепенно в оживающий храм потянулись туристы, по пути в Рускеалу и на Коневец; старинную кирху начали включать в маршруты экскурсий по карельскому перешейку. Пастор всегда напоминает гостям, что во Христе нет ни эллина, ни иудея – и среди его помощников немало православных христиан.

За красотой в храме и вокруг него следит супруга священника, Валентина Ружинская. Вспоминает, как везла из Мексики это распятие, замаскировав под букет цветов, и молилась, чтобы в аэропорту не заподозрили обман. Выбор лютеранской атрибутики в России невелик и собирать приходится буквально с миру по нитке. Как и прихожане съезжаются со всех окрестностей, ведь лютеран здесь не так много. Впрочем, в новейшей истории храма в его стенах собирались и по несколько сотен человек за раз.

Приход Каукола - необычный во многих отношениях. Пастор на протяжении 12 лет совмещал священный сан с должностью муниципального депутата, что для Евангелическо-лютеранской церкви уникальный случай. Так что храм стал местом нестандартных инициатив, например, при нем создали приходскую хоккейную команду для школьников.

Первые упоминания о существовании храма на этом месте относят к 16 веку. С тех пор здание пять раз перестраивали, пока оно не было возведено в своём нынешнем виде.

У здания удивительная акустика, но пока нет органа. Как нет и алтаря в том виде, в каком он был построен. Здание огромное, требует масштабных работ и вложений, которые не под силу организовать одной семье.

В планах по ремонту на ближайшее время - вернуть на окна витражи, или хотя бы просто стекла. Как, чьими силами и на какие средства - пока никто не знает, но пастор и его прихожане верят, что это обязательно случится.

Юлия Демьянова, Антон Голубев, Татьяна Осипова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург

--