Хозяйкой усадьбы Марьино в 19 веке была графиня Софья Строганова. Она любила лично объезжать свои владения в крытом экипаже, чтобы содержать имение в образцовом порядке. А какой уклад жизни в старинных имениях сейчас?
04 июля, вторник, 13:03
Новая жизнь возрожденных усадеб
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