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04 июля, вторник, 13:03

Новая жизнь возрожденных усадеб

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Хозяйкой усадьбы Марьино в 19 веке была графиня Софья Строганова. Она любила лично объезжать свои владения в крытом экипаже, чтобы содержать имение в образцовом порядке. А какой уклад жизни в старинных имениях сейчас?

 
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