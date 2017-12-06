Новая жизнь начинается...в декрете. Фестиваль "Мамин день"

06 декабря, среда, 13:22

Новая жизнь в новом статусе. Полезные советы для мам в декретном отпуске.

Так может выглядеть рабочий кабинет современной мамы. Находясь дома, в декретном отпуске, некоторые женщины занимаются не только воспитанием детей. Они пробуют свои силы в семейном бизнесе, находят интересный досуг и занимаются спортом вместе со своими малышами. Об успешных и позитивных родителях - в нашем сюжете.

Супруги и одновременно партнеры по бизнесу. Алина и Андрей деловые вопросы обсуждают за семейным столом, вперемешку с проблемами воспитания и последними новостями. Говорят, что совместный проект по строительству акваклуба только сплотил их семью. Главное – с самого начала четко разделить зоны ответственности.

Алина и Андрей Суворовы, владельцы семейного бизнеса: "Я в основном отвечаю за персонал, за маркетинг, за продажи, а Андрей - за всё, что касается стройки и финансов. Мы работаем над одной идеей, у нас одна цель и это очень вдохновляет".

Алина в прошлом налоговый юрист. В декретном отпуске сменила профессию на инструктора по грудничковому и семейному плаванию. С рождением второго ребенка пришла новая идея: открыть собственный клуб с бассейном для занятий.

Алина Суворова, мама и предприниматель: "Идеальный, с бассейнами нужной температуры, чтобы вода была хорошая, и воздух, очистка соответствующая, и чтобы комфортно было с детками с нуля. В какой-то момент я понял, что моя работа не имеет глубокого смысла, ради чего я работаю, я задал себе вопрос. И понял, что только ради денег и другой причины нету".

Амбициозный план жены помог мужу преодолеть назревающий кризис среднего возраста, он оставил надоевшую работу и полностью погрузился в строительство.

Андрей Суворов, папа и предприниматель: "Вот эта круглая скамейка – моя идея. Мне очень понравилось. Внутри этой скамейки -манеж, куда мама может ребеночка посадить, пока одевается".

Своим опытом пара готова делиться с другими единомышленниками, в этом году они стали лекторами на фестивале «Мамин день», который объединил активных и современных родителей. Одни пришли рассказать о своем опыте, другие – за вдохновением.

Екатерина Чалова, участница фестиваля: "Так как я рисую и всегда рисовала, а после декрета у меня взрыв творчества, знакомый многим мамам! Я бы хотела заниматься иллюстрацией, открыть творческую школ для детей".

Молодая мама (Екатерина) раньше работала ювелиром, но производство украшений дома слишком сложно и может представлять опасность для ребенка. Ее новый план жизни пока в разработке, а вот Евгения, мама троих детей, уже определилась с приоритетами. Когда позволяет время – проводит мастер-классы по бэби-йоге, и, конечно, занимается сама.

Евгения Акулова, инструктор по йоге: "Обычно в группах занятия происходят с момента, когда ребенок может удерживать голову, с трех месяцев, а дома можно прямо с рождения. Очень много асан называются как животные. Детям это интересно, можно обыграть это. Еще один момент - важный для мам маленьких детей - они часто будут их носить или поднимать, многие жалуются на боли в спине. Вот такой совет: если мама поставит ноги пошире (как я показываю)… то для таза и для грудной клетки не будет такой нагрузки".

О том, как найти на всё время, рассказывает отдельный семинар «Своё дело в декрете». Его ведущая Елена Сусорова успешно совмещает материнство и организацию фестивалей, пишет статьи и помогает справиться с проблемами другим женщинам.

Елена Сусорова, организатор фестиваля "Мамин день", главный редактор журнала «Мамин, Папин» : "Когда есть проекты, которые ты не можешь не реализовывать, то таинственным образом начинаешь все успевать. Я обязательно закладываю время для семьи и для дочери (утром и вечером). У меня есть правило, когда я дома с Алёнкой, я не отвечаю на телефонные звонки, на почту. Я делаю это тогда, когда уложу дочку спать. И когда я перезваниваю, то в 90 % случаев вопрос уже решен, разговор не затягивается".

Старшее поколение родителей признается, что слегка завидует нынешним молодым мамам и папам. В их время не было таких возможностей по обмену опытом. И они рады, что такие встречи находят все больший отклик среди петербуржцев.

Мусса Экзеков, соорганизатор фестиваля "Мамин день": "Мы вот набивали шишки, много чего не знали, как правильно кормить, как гармониировать отношения мужа и жены. Сейчас другие возможности. Слава Богу, мы все вместе создаем такие праздники, атмосферу".

Фестиваль «Мамин день» все время меняется – в соответствии с идеями и запросами самих участников. И уже помог многим реализовать свои мечты и осознанно подходить к воспитанию детей.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Екатерина Горбачева, Ангелина Введенская. Первый канал - Петербург.