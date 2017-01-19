Новая жизнь деревень

19 января, четверг, 11:57

Оказывается, не так-то просто обращаться с настоящим колодезным журавлём. Деревенский быт во всей его красе сегодня легко увидеть, отъехав за несколько десятков, а лучше сотен километров от Петербурга. В такой глубинке можно найти старинные дома, аутентичные предметы, которые использовались в хозяйстве ещё в 19 веке и даже познакомиться с тем, как в старину проходили святочные гулянья.

Если не брать во внимание фотографов с операторами и припаркованные у обочины автомобили, можно подумать, что на дворе 19-й, а не 21-й век. Традиционные русские костюмы, народные песни и музыкальные инструменты, и конечно, атрибуты святочных забав: маски, мешки, корзинки. Колядующие складывают в них подарки и угощения за благопожелания хозяевам дома. Ритуал под названием «обними мишку» одиноким барышням сулит замужество.

Анна-Ксения Ковальски, Организатор праздничных гуляний:

"Самое главное есть – есть атмосфера, и есть желание людей, которые чего-то не знают, узнать больше, вот это самое главное для нас и есть. Удовольствие коллективов, которые приехали выступать не по расписанию, а просто ходить по всей деревне и отдаться вот этому порыву, этому творчеству."

Из разных уголков Ленинградской области в деревню Сланцевского района приехали реконструкторы, фольклорные ансамбли. Семейному клубу «Свояси» больше 20 лет. Одним коллективом выступают 3 поколения семьи Безъязыковых, их кумовья, друзья. Знают народные песни, хороводы, игры – русские традиции собирают в таких же глубинках.

Людмила Безъязыкова, Руководитель семейного клуба «Свояси»:

"Деревня Савиновщина, деревня Рудно – рудненский хор, Загривье у нас тоже замечательный был хор, к сожалению, сейчас все бабушки уже умерли, тоже удалось кое-что записать там. Мы даже очень гордимся – у нас есть одна песня, которая не попала ни в сборники, ни в записи, которую исполняем только мы."

Упоминания о деревне Засосье относятся к 17 веку, есть и более древние артефакты, говорят местные жители. Сегодня её население – несколько человек, тогда как в начале 20 века здесь было 50 домов и 500 жителей. По крупицам историю своей и соседних деревень собирают те, кому дорого прошлое родного края. Наталия показывает важный экспонат, он же документ – купчая на лес в этих краях её прапрадеда. А сам музей устроен в родовом гнезде.

Наталия Виллен-Рется, Жительница деревни Засосье:

"Начала 19 века этот дом. Да, потому что в 1941 году, по воспоминаниям брата моего дедушки, этот дом был уже такой в негодности, его полностью ремонтировали, потому что, когда прабабушка вышла замуж, она жила в другой части деревни. И в войну её дом разбомбило, и они поняли, что должны вернуться сюда, и им пришлось полностью восстанавливать его."

В возрождении памяти помогают такие фестивали. Какой же деревенский быт без колодезной воды? Стирка, уборка, готовка – наши предки позаботились о транспортировке тяжёлых вёдер. Правда, сегодня о специальном приспособлении люди забыли, приходится проводить мастер-класс.

Анастасия Кирсанова, Автор проекта «Лебеди Царевны»:

"Коромысло – это важный атрибут, он распределяет центр тяжести по плечам. Самое тяжелое приходится, так сказать, на наши плечи, но руками мы придерживаем и можем управлять. Есть такие понятие, как инерция движения, и мы вот за счёт этого управляем и легче, чем просто нести в руках."

Под вечер шум уличных гуляний постепенно смолкает, можно поудобнее устраиваться у печки и слушать сказания путешественника, кораблестроителя и музыканта Вольгаста – так представился публике реконструктор Сергей Кашин-Свешников. Он не только играет на гуслях, но и осваивает производство этого древнего русского инструмента. Раньше выступал сольно, а недавно собрал коллектив музыкантов, вместе с которым исполняет песни северо-западного эпоса – воспевает природу и героев Ладоги, Волхова.

Сергей Кашин-Свешников, Гусляр, автор-исполнитель:

"Последнее время как-то наше прошлое стараются забывать, говорить, что там плохо. Мне наоборот кажется, что там всё было достаточно хорошо, было много красоты и много позитивных жизненных укладов, которые в последствие привели к тому, что мы стали таким большим государством."

Юлия Миханова, Максим Беляев, Александр Высоких и Андрей Клемешов. Первый канал. Санкт-Петербург.



