Новая профессия для тех, кто больше всех в ней нуждается

23 марта, понедельник, 02:28

Профессионально-реабилитационному центру Петербурга исполнилось 25 лет. За четверть века здесь прошли обучение и освоили новую профессию больше пяти тысяч человек. А почти половина из них нашли постоянную работу.

Валерия Захаренкова уже заканчивает обучение в центре. Через несколько месяцев она станет дипломированным специалистом лабораторной диагностики и даже сразу выйдет на работу в одну из городских медицинских лабораторий. Несколько лет назад у Валерии случился сбой в организме и работать продавцом она уже не могла. Девушка не раскрывает свой диагноз. Но говорит, что этот центр стал для нее настоящим спасением. Здесь её поддержали и убедили, что она еще сможет работать и быть нужной обществу.

Валерия Захаренкова, Учащаяся профессионально-реабилитационного центра:

"Первое образование у меня было экономическое. И конечно, сложно перестроиться на биологическое образование, медицинское. Пришлось учиться, можно сказать, заново".



Лабораторная диагностика – это лишь одна из двенадцати программ профессиональной подготовки. Пользуется большой популярностью, но берут сюда в основном людей с приобретенной инвалидностью, в следствии разных причин. Двадцать пять лет назад этот центр создавался в рамках соглашения между Министерствами труда и социальной политики ФРГ и России. За основу взяли немецкую модель. Правда, адаптировали под местное законодательство. И она оказалась настолько успешной и востребованной, что больше сорока процентов выпускников этого центра сразу трудоустраиваются.



Станислав Тимонов, Директор профессионально-реабилитационного центра;

"Мы учим ребят искать работу. Мы учим: как открыть собственное дело, как написать резюме, как общаться в коллективе. И многое, многое другое. И по окончании, наши обучающие еще два года нами бесплатно поддерживаются в рамках трудоустройства. Да, есть работодатели, которые с радостью принимают наших обучающихся. Очень популярны стажировки. Многие проходят стажировку и выбирают себе профессию".



Одно из востребованных направлений обучения – социальный работник. Здесь учатся помогать те, кто порой сам нуждается в помощи. И кроме как восхищения, это не вызывает. Преподаватели говорят, что они лучше остальных понимают необходимость этой работы, знают, как подойти к тяжелобольным и о чем с ними поговорить.



Ольга Иванова, Преподаватель спец. дисциплин:

"Каждое занятие - это не только отработка практических навыков, а, в первую очередь, работа с ними. Чтобы они вернули веру в себя, поняли, что они могут. А когда человек понимает и уверен в том, что он может, то он может добиться очень много в жизни".



Несмотря на молодой возраст, к бухгалтеру Розину все обращаются исключительно по имени отчеству - Владимир Владимирович. Он - слабослышащий с рождения. Выпускник этого центра и здесь же остался работать. А сейчас молодой человек готовится к поступлению в вуз. Так что лет через пять Владимир Владимирович точно станет главным бухгалтером или финансовым менеджером.



Владимир Розин, Выпускник профессионально-реабилитационного центра:

"Я раньше думал, открыть какой-то ресторанный бизнес. Я люблю итальянскую, русскую кухни и еще многие. В детстве мечтал быть спортсменом, футболистом, много чем можно заняться. Но в целом, мне бухгалтерия тоже нравится - экономика, цифры".



Возможно, в будущем Ксения Казанцева станет предпринимателем. Она окончила обучение в центре в прошлом году. А сейчас работает в мебельном магазине менеджером по продажам. Кстати, эту мебель делают многие выпускники центра. Ксения сейчас активно набирается опыта, в том числе и в общении с покупателями. Признается, что далеко не все толерантны.



Ксения Казанцева, Выпускница профессионально-реабилитационного центра:

"Покупатели приходят разные. Естественно, были и добрые, и агрессивные. "Но вы не обижаетесь на них?" Нет, я не обижаюсь. Нет смысла обижаться".



Несмотря на ограниченные возможности здоровья, многие могут и хотят работать. У каждого из нас есть таланты, которые зачастую не зависят от наших физических способностей. Чтобы их развить, нужны лишь подходящие условия. Их и создает уже двадцать пять лет профессионально-реабилитационный центр.



Игорь Цыжонов. Даниил Кушнеревич. Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.