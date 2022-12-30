Новая экспозиция в Петропавловской крепости, спектакль-фантазия «Алиса в стране чудес», концерт Пелагеи и ледовое шоу «Спящая красавица»

Самые яркие события культурной жизни Санкт-Петербурга в новогодние каникулы.
В Комендантском доме Петропавловской крепости открылась долгожданная экспозиция "История Санкт-Петербурга. Век XVIII".
"Петербург-концерт" представит в Екатерининском собрании мюзикл "Алиса в стране чудес" театра "АРТ".
В БКЗ "Октябрьский" состоится Рождественский концерт группы "Пелагея".
Ледовое шоу Татьяны Навки "Спящая красавица. Легенда двух королевств" покажут в "Юбилейном".
Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург