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10 февраля, пятница, 10:10

Новая цирковая программа братьев Запашных, выставка в Эрарте, премьера в театре Karlsson Haus и концерт «Преклоняем колени перед подвигом вашим»

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Дайджест событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

В Цирке на Фонтанке Эдгард и Аскольд Запашные представили новую программу "Страшная сила" – грандиозное шоу в жанре увлекательного вестерна.

Работы 61 художника выставили в Эрарте в рамках одноименной премии в области современного искусства.

В театре Karlsson Haus премьера спектакля "Зелёная птичка", созданного творческим тандемом режиссёра Марины Солопченко и художника Эмиля Капелюша.

В ДК "Железнодорожников" пройдет концерт "Преклоняем колени перед подвигом вашим".

 

Подробнее – Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

 

 
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