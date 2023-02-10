Новая цирковая программа братьев Запашных, выставка в Эрарте, премьера в театре Karlsson Haus и концерт «Преклоняем колени перед подвигом вашим»

10 февраля, пятница, 10:10

Дайджест событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

В Цирке на Фонтанке Эдгард и Аскольд Запашные представили новую программу "Страшная сила" – грандиозное шоу в жанре увлекательного вестерна.

Работы 61 художника выставили в Эрарте в рамках одноименной премии в области современного искусства.

В театре Karlsson Haus премьера спектакля "Зелёная птичка", созданного творческим тандемом режиссёра Марины Солопченко и художника Эмиля Капелюша.

В ДК "Железнодорожников" пройдет концерт "Преклоняем колени перед подвигом вашим".

Подробнее – Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.