Новая больница в Пушкине уже 15 мая примет первых пациентов

23 апреля, четверг, 15:05

В Пушкине полным ходом идет строительство многофункционального медицинского центра ЗВО. Уже 2 мая сюда заедут врачи, чтобы осваивать супер современное медицинское оборудование, а первых пациентов примут 15 мая.

Четко, быстро, по-военному. Еще месяц назад здесь была пустая площадка. А сегодня уже стоит новый инфекционный корпус. Фундамент, стены и внешняя отделка готовы полностью. Внутри идет монтаж коммуникаций. Вентиляция, электрика, системы пожаротушения и видеоконтроля.

Кабинеты диагностики, одноместные карантинные палаты — внизу. Наверху — реанимация, для самых тяжелых пациентов. В каждом боксе все от простых капельниц до систем искусственной вентиляции легких. Причем здание внутри словно трансформер, помещения можно быстро перепрофилировать, исходя из ситуации.

Работы идут круглосуточно, в три смены. На стройплощадке задействованы почти 600 специалистов и около сотни единиц техники. Чтобы объект сдать в срок на этой неделе сюда перебросили дополнительно почти триста рабочих. Электромонтажник Андрей Винников приехал всего пару дней назад. Вместе с коллегами он продумывает систему прокладки кабелей слабо точечной системы под компьютерную сеть и видеонаблюдение. Его опыт в этой сфере впечатляет.

Новый комплекс рассчитан на 60 коек. Здание П-образной формы, чтобы с каждой стороны к отдельным входам в изолированные боксы могла подъехать машина скорой помощи.

Штат нового госпиталя уже полностью сформирован. В основном — это врачи и медперсонал из других военно-медицинских подразделений. Но будут и гражданские специалисты. Первых пациентов с COVID планируют принять уже 15 мая, а после улучшения эпидемиологической ситуации эта больница так же будет востребована. Здесь будут принимать инфекционных пациентов в плановом порядке.

Новые резервы для размещения больных сейчас создают по всей стране. Многие из них строит Минобороны — сразу 16 таких объектов. На прошлой неделе уже был открыт госпиталь в Нижнем Новгороде, в подмосковном Одинцове планируют сдать досрочно, уже на днях.

Ирина Товкалева, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург.