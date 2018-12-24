Он сражался за родину на двух войнах, и за улыбки и смех – на манеже цирка и в кино. В юности его не взяли ни в один актёрский вуз, но его кинороли стали классикой. 97 лет на днях исполнилось бы Юрию Никулину – человеку, который изменил отношение общественности к клоунаде. Удивительная судьба великого артиста и его особая связь с Северной столицей - подробнее в нашем сюжете.
24 декабря, понедельник, 12:39
Юрий Никулин и Петербург. Как отметили День Рождения великого артиста
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