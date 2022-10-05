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03 октября, понедельник, 10:49

Никогда не поздно: плюсы серебряного возраста

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Последние исследования ученых Российского института геронтологии показали, что чаще всего страдают деменцией люди, ведущие рутинный образ жизни. Зачем в 83 года становиться клоуном, а в 85 начать осваивать французский язык? Как должно выглядеть идеальное жилище пожилого человека?

Всё это мы узнали на 15-м международном форуме "Старшее поколение".

Танцы, творчество, чтение — всё это помогает не только жить интересно, но и поддерживать мозг в тонусе.

 

Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

 

 
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