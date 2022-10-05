Никогда не поздно: плюсы серебряного возраста

03 октября, понедельник, 10:49

Последние исследования ученых Российского института геронтологии показали, что чаще всего страдают деменцией люди, ведущие рутинный образ жизни. Зачем в 83 года становиться клоуном, а в 85 начать осваивать французский язык? Как должно выглядеть идеальное жилище пожилого человека?

Всё это мы узнали на 15-м международном форуме "Старшее поколение".

Танцы, творчество, чтение — всё это помогает не только жить интересно, но и поддерживать мозг в тонусе.

Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург