20 февраля, четверг, 12:36

Люди, которые не могут ходить - лазают по скалам и танцуют, те, кто лишены возможности слышать - поют, а те кто не видят — пишут картины и делают замечательные фотографии. Фестиваль-фотоконкурс «Невозможное - возможно» и его герои. Расскажем прямо сейчас.

Из 150-ти участников конкурса 22 победителя вышли в финал, их работы выставлены в пространстве Севкабель. Фотоконкурс задумала фотограф Ирина Иванова и реализовала вместе с девушками из общественного проекта "Без слов" (Ульяна Голубева, Анна Кондрашова, Виктория Воронина).

Все четыре организатора — инвалиды по слуху, для них это не первый волонтерский проект, но конкурса с такими условиями в Петербурге еще не было.