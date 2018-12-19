Русский жестовый язык - в Петербурге состоялся первый выпуск неслышащих гидов

18 декабря, вторник, 12:21

Десять человек с инвалидностью по слуху получили первые дипломы экскурсоводов. Теперь в трех музеях Петербурга можно пройти экскурсию на русском жестовом языке.

Чувствовать себя первопроходцем в новой профессии – радость, признается Николай Ефутин. Его первая специальность – повар, делал пасту ручной работы, но мечтал поглубже окунуться мировую культуру. Теперь он провел уже несколько экскурсий в музее истории религии на жестовом языке.

Зная проблему трудоустройства инвалидов, инициатор курсов, Сергей Кречетов, сам создал рабочие места для выпускников курсов, а заодно и новое направление деятельности для себя.

Сергей Кречетов, генеральный директор ООО "Языки без границ":

" Мы теперь занимаемся еще и экскурсионной деятельностью. Эти ребята теперь могут зарабатывать на экскурсиях в рамках нашей организации. Мы сейчас также оформляем документы, чтобы быть центром, который обучает людей с инвалидностью быть гидами".

Следующие шаги: обучение гидов на международном языке жестов и проект по профориентации для детей с инвалидностью по слуху.

Анастасия Тамило, Екатерина Горбачева, Олег Подъячев, Ангелина Введенская, Первый канал - Санкт-Петербург.