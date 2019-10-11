Необитаемый дом: как бывшие сотрудники совхоза остались без квартир

09 октября, среда, 11:08

Жильцы обратились в суд в октябре прошлого года, прочитав на дверях подъезда объявление: "Совхоз «Ручьи» просит жильцов освободить помещения в доме, так как они заняты незаконно". Двадцать лет назад сотрудники совхоза получили квартиры в здании бывшего детского сада, официально - по совхозной очереди, на деле - за деньги.

Вот этот дом по Пискаревскому проспекту вовсе не является аварийным и вполне пригоден для жилья, однако в конце 2018 года прямо перед новогодними праздниками отсюда было выселено 7 семей. Таким образом около 20-ти человек остались без своего жилья и сейчас ищут справедливости в суде.

В октябре прошлого года жильцы обратились к правосудию, прочитав на дверях подъезда объявление: "Совхоз "ручьи" просит жильцов освободить помещения в доме, так как они заняты незаконно."

Двадцать лет назад сотрудники совхоза получили квартиры в здании бывшего детского сада, официально - по совхозной очереди, на деле еще и за деньги.

Вот документ о предоставлении жилья Валентине Рязановой и квитанция о получении денег, якобы на ремонт.

Но ремонт жильцы делали на свои средства и за квартиру все эти годы платили исправно.

Перед Новым годом, чтобы жильцы покинули здание , во всех квартирах отключили тепло и электричество.

Подробности - в нашем материале.