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09 октября, среда, 11:08

Необитаемый дом: как бывшие сотрудники совхоза остались без квартир

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Жильцы обратились в суд в октябре прошлого года, прочитав на дверях подъезда объявление: "Совхоз «Ручьи» просит жильцов освободить помещения в доме, так как они заняты незаконно". Двадцать лет назад сотрудники совхоза получили квартиры в здании бывшего детского сада, официально - по совхозной очереди, на деле - за деньги.

Вот этот дом по Пискаревскому проспекту вовсе не является аварийным и вполне пригоден для жилья, однако в конце 2018 года прямо перед новогодними праздниками отсюда было  выселено 7 семей. Таким образом  около 20-ти человек  остались без своего жилья и сейчас ищут справедливости в суде.

В  октябре прошлого года жильцы обратились к правосудию,  прочитав на дверях подъезда объявление: "Совхоз "ручьи" просит жильцов освободить помещения в доме, так как они заняты незаконно."

Двадцать лет назад сотрудники совхоза получили квартиры в здании бывшего детского сада, официально -  по совхозной очереди, на деле еще и  за деньги.

Вот документ о предоставлении жилья Валентине Рязановой и квитанция о получении денег, якобы на ремонт.

Но ремонт жильцы делали на свои средства и за квартиру  все эти годы платили исправно.   

Перед Новым годом, чтобы жильцы покинули здание , во всех квартирах  отключили тепло и электричество.

Подробности - в нашем материале. 

 
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