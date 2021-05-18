Необычный футбольный турнир для обычных мальчишек и девчонок

18 мая, вторник, 17:24

Необычный турнир по мини-футболу состоялся в Сестрорецке на стадионе Дубки. Он проходил уже в 17 раз, а участие в нем принимали воспитанники детских домов и школ интернатов .

Ветераны футбола в Петербурге ведут не только активную спортивную жизнь, но и в общественной сфере очень заметны. Так несколько лет назад по их инициативе возник турнир для воспитанников детских домов и школ-интернатов.

Валерий Калугин – почетный президент АНО СК "Виктория-Питер":

"Как-то много лет назад участвовали в одном турнире, играла сборная Правительства Санкт-Петербурга. И пока мы переодевались, выбежали ребята в грязных майках и играли в мини-футбол. Три игры подряд. И когда я узнал, что это детские дома, мы решили, что мы берем это под себя и будем организовывать качественные, хорошие, веселые турниры".

Мальчишки всегда остаются мальчишками и играют в футбол, что во дворе своего дома, что во дворе школы-интерната. Вадим Быстров – воспитанник Центра содействия семейному воспитанию Фрунзенского района. Заболел футболом после чемпионата мира, когда увидел по телевизору победы сборной России.

Вадим Быстров – нападающий команды ГБУ СПб ЦССВ №15 Фрунзенского района:

"Когда есть свободное время, мы с друзьями выходим на футбольное поле и начинаем играть в футбол. Я хочу футбол для себя превратить в будущее, то есть начать карьеру, буду стараться начинать карьеру".

Турнир для воспитанников детских домов проходит дважды в год. Майское соревнование традиционно посвящают годовщине победы в Великой Отечественной войне. Во время турнира футболисты отправляются на познавательные экскурсии, принимают участие в памятных мероприятиях.

Екатерина Машкова – организатор турнира, директор благотворительного фонда "Добродушие":

"Этот турнир для того, чтобы ребята пробовали себя в каких-то новых видах деятельности, в новом спорте. Для того, чтобы они находили друзей, чтобы они выезжали из своих домов, в том числе и школ-интернатов, чтобы они видели пример взрослых людей, которые играют в футбол".

Петербургский турнир уже давно примерил титул международного. На берега Невы приезжали футболисты из отдаленных регионов России и из-за рубежа. Но, в этом году из-за эпидемиологической ситуации география существенно сократилась – на турнир были заявлены спортивные коллективы лишь из Петербурга и Ленинградской области.

Кстати, девчонки также с удовольствием играют в футбол, они были заявлены почти во всех командах на этом турнире. Но, один коллектив все равно выделялся. Розовые футболки петербургского "Лидера" вводили в заблуждение соперников, в то время как полностью девичий коллектив давал бой мальчишкам на футбольном поле.

Виктор Буренцов – футбольный тренер команды "Лидер"

"Ребята, например, схватывают быстро, а девочки - они специфические. Здесь больше надо быть родителем, чем тренером. Но, с девчонками очень интересно".

Но, вернемся к самому турниру. Неожиданно для многих, в спор за медали с сильными сборными из Петербурга вступила команда из маленького поселка Назия. В итоге, ребята из Ленинградской области заняли 3-е место. Футбольное мастерство иногда уступало простому мальчишескому упорству.

Ирина Волощенко – учитель физкультуры ГБОУ ЛО Назийский центр социальной адаптации и профессиональной ориентации:

"Они очень хотят играть, очень стараются. Не все всегда получается, но они большие молодцы у нас".

Победителем 17-го турнира по мини-футболу для воспитанников детских домов и школ-интернатов стала команда нашего героя Вадима Быстрова. Уверенно пройдя весь турнир, они встретились в финале с представителями Центра содействия семейному воспитания Петроградского района. Серьезной борьбы не получилось, итоговый счет 6:1.

Помимо медалей и кубков, победители турнира получили еще один неожиданный подарок. 1 июня, футбольный клуб "Зенит" проведет специальную тренировку для команд, занявших первые 4 места. Мальчишки и девчонки смогут пообщаться и потренироваться с действующими игроками сине-бело-голубых. Кстати, команде-победительнице из ЦССВ №15 в конце мая предстоит еще одно футбольное испытание. Петербуржцы отправятся на финальный этап Всероссийского турнира "Будущее зависит от тебя", который пройдет в Сочи.

Тимур Мамонов, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова и Ангелина Введенеская. Первый канал, Петербург.