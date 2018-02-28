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27 февраля, вторник, 14:28

Необычные виды йоги

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Представить, что у тебя есть хвост, крылья, а человеческий организм – это большое ветвистое дерево – вот такие образы помогают настроить свое тело в славянской йоге. В России объединили несколько видов двигательных практик, создав свою "систему целостности". Подробнее о ней, а так же о других необычных видах йоги.

Сегодня в мире есть несколько десятков различных видов йоги , однако все они – это своеобразная практика духа. Физическая сторона занятий считается только элементом, который помогает освободить душу и раскрепостить все тело. А вот способ познания каждый выбирает самостоятельно.

Ирина Товкалева, Олег Подъячев, Екатерина Горбачева, Владмир Пивнев, Первый канал - Петербург.

 
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