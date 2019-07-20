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19 июля, пятница, 16:34

Неформальный Петербург. Арт-центру "Пушкинская-10" в этом году исполняется 30!

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30 лет свободы и творчества в самом сердце андеграундного Петербурга – арт-центр «Пушкинская-10» в этом году празднует юбилей. История и современная жизнь легендарного места в репортаже на Первом канале.

Мультимедиа художница Андреа Стэнислав родилась в Чикаго, а живёт и работает в Миннеаполисе, Нью-Йорке и Санкт-Петербурге. Сейчас она изучает архивы, готовит арт-объекты и видеоряд инсталляции, посвящённой событиям 9 августа 1942 года, когда в блокадном Ленинграде прозвучала седьмая симфония Шостаковича.

Петербургскую студию Андреа предоставляет арт-центр "Пушкинская-10" по программе международных резиденций. Эта программа, стартовавшая в 2012, даёт возможность жить и работать в Петербурге художникам со всего мира, основное условие – творить. Андреа принимает участие в проекте уже не первый год, а для Рекси Тсенга из Тайваня это первое знакомство с Россией. Его петербургский творческий проект называется "Против композиции".

Начать погружение в русскую культуру с "Пушкинской-10" – это сильно. История арт-центра сама по себе является манифестом свободного искусства. В советские годы художник, не признанный властью, не мог официально ни арендовать мастерскую, ни зарабатывать на своём творчестве. Поэтому когда в 89-м году ленинградская богема обнаружила этот расселённый аварийный дом на Пушкинской, в пустующих квартирах тут же поселилось искусство.

После семилетней борьбы за существование в тяжёлых условиях отсутствия воды и тепла, объединение пережило ремонт и переросло-таки в настоящий Центр современного искусства. В разные годы в этих стенах жили и творили десятки личностей, ставших впоследствии легендами...

Михаил Шаль, Олег Подъячев, Татьяна Осипова, Ангелина Введенская - Первый канал, Санкт-Петербург

 
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