Не в смартфоны, а на бал! Как в Петергофе приобщают молодежь к танцевальной культуре

26 декабря, среда, 13:16

Если вы приняли приглашение и приехали на бал, то отказываться танцевать не можете. Это основное правило этикета, которое неукоснительно исполняется участниками традиционного Бала культур. В этом году он проходит в десятый раз и посвящен 300-летию российской бальной культуре.

Волшебная атмосфера мероприятия заполнила весь дворец: потрясающая музыка, нарядные дамы, знатные кавалеры и, конечно, танцы. История межрегионального молодежного фестиваля начинается в 2003 году. В этом актовом зале петергофской школы "Гармония" проходили первые балы, больше похожие на новогодние танцевальные вечера.

С каждым годом "Петергофский бал культур" собирает все больше и больше желающих приобщиться к бальным танцам. И в последние годы проходит в комплексе Летний Дворец, интерьер которого придает еще больше величественности происходящему. Для того чтобы принять участие в этом масштабном мероприятии необходимо заблаговременно зарегистрироваться и еженедельно ходить на тренировки: разучивать танцы. Их в программе мероприятия больше 30, а это три часа непрерывного движения.

Бал в Летнем дворце впечатлил размахом и красотой, а участники этого проекта покорили своей интеллигентностью, искренней увлеченностью процессом и великолепной танцевальной подготовкой.

Игорь Цыжонов, Даниил Кушнеревич, Екатерина Горбачева и Ангелина Введенская. Первый канал - Петербург.