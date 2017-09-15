Мультимедиа в музейном деле

Популярное

Вот так выглядит инъекционный набор времен Великой отечественной войны. Коробочка для обезболивающей мази, жгуты, пузырьки для лекарств были найдены во время поисковых работ в Тосненском районе. С пом

Конец 60—х время второй оттепели было для него временем надежды, что его рассказы наконец опубликуют на родине. Надежде это сбыться было не суждено: все лучшие произведения Довлатова впервые были изда