Какие научные прорывы происходят в Петербурге и что они изменят?

16 февраля, вторник, 10:54

Политех давно уже не просто университет, в котором готовят будущих светил науки, это еще и одна из самых высокотехнологичных в стране площадок, на которой совершаются открытия, меняющие судьбу человечества. О новой теории происхождения опухолей, приборе для лечения рака и о том, как защитить человечество от искусственно созданных вирусов.