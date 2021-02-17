Политех давно уже не просто университет, в котором готовят будущих светил науки, это еще и одна из самых высокотехнологичных в стране площадок, на которой совершаются открытия, меняющие судьбу человечества. О новой теории происхождения опухолей, приборе для лечения рака и о том, как защитить человечество от искусственно созданных вирусов.
16 февраля, вторник, 10:54
Какие научные прорывы происходят в Петербурге и что они изменят?
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