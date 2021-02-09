Научные открытия будущего. О новинках и разработках Петербургского электротехнического университета

09 февраля, вторник, 09:34

Санкт-Петербургский электротехнический университет – первый электротехнический ВУЗ нашей страны, который начал готовить специалистов по своему профилю еще в конце 19 века. В 21-ом веке востребованность в профессии инженера выросла многократно, но также увеличились вызовы, на которые приходится отвечать университету.