Санкт-Петербургский электротехнический университет – первый электротехнический ВУЗ нашей страны, который начал готовить специалистов по своему профилю еще в конце 19 века. В 21-ом веке востребованность в профессии инженера выросла многократно, но также увеличились вызовы, на которые приходится отвечать университету.
09 февраля, вторник, 09:34
Научные открытия будущего. О новинках и разработках Петербургского электротехнического университета
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