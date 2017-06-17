Научные надежды зарождаются в вузе

15 июня, четверг, 12:26

Как юмор влияет на оценки на экзаменах? О креативном подходе и итогах года в одном из петербургских вузов,

Летняя сессия - отличный повод для веселья, уверены в Университете ИТМО. По всему вузу расклеены плакаты с героями мультфильма Рик и Морти, которые предлагают показать, на что ты способен или прилететь и сдать за тебя экзамен. Как креативный подход влияет на качество образования?

Принимать экзамены с юмором в ИТМО начали в прошлом году. Темой для сессии уже становились «Звездные войны», потом стрит-арт и граффити, теперь - «Рик и Морти», популярный среди студентов мультфильм об эксцентричном учёном и его непутевом внуке. Преподаватели уже оценили: легкая атмосфера разряжает обстановку и повышает успеваемость.

Успехи Университета подтверждают и международные эксперты. В этом году он впервые попал в рейтинг QS World University – один из трех самых престижных в мире. В списке из 26 тысяч участников он сразу оказался в достойной группе 601 – 650.

Юлия Демьянова, Антон Голубев, Екатерина Горбачева, Александр Высоких, Первый канал, Петербург.