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15 июня, четверг, 12:26

Научные надежды зарождаются в вузе

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Как юмор влияет на оценки на экзаменах? О креативном подходе и итогах года в одном из петербургских вузов,

 Летняя сессия - отличный повод для веселья, уверены в Университете ИТМО. По всему вузу расклеены плакаты с героями мультфильма Рик и Морти, которые предлагают показать, на что ты способен или прилететь и сдать за тебя экзамен. Как креативный подход влияет на качество образования?

 

Принимать экзамены с юмором в ИТМО начали в прошлом году. Темой для сессии уже становились «Звездные войны», потом стрит-арт и граффити, теперь - «Рик и Морти», популярный среди студентов мультфильм об эксцентричном учёном и его непутевом внуке. Преподаватели уже оценили: легкая атмосфера разряжает обстановку и повышает успеваемость. 

Успехи Университета  подтверждают и международные эксперты. В этом году он впервые попал в рейтинг QS World University – один из трех самых престижных в мире. В списке из 26 тысяч участников он сразу оказался в достойной группе 601 – 650.  

 

Юлия Демьянова, Антон Голубев, Екатерина Горбачева, Александр Высоких, Первый канал, Петербург.

 
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