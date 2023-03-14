Настоящий бал. Как изучать историю и этикет с детьми

14 марта, вторник, 10:11

Дети в красивых бальных платьях танцуют контрданс и полонез, кавалеры ухаживают за дамами и ведут светские беседы. Бал в традициях пушкинских времён проводится в Эрмитажном детском саду каждую весну. Сегодня танцуют воспитанники подготовительной группы.

Для ребят это не просто костюмированный праздник, а настоящий экскурс в историю - от изучения игр и игрушек тех лет до искусства делать комплименты. В Центре благородного воспитания тоже придумали свою авторскую программу образования для культурного человека - здесь дети учатся вместе с родителями.

Подробнее - Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург