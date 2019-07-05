Нарушения трудового права в транспортной сфере и решение вопросов

05 июля, пятница, 12:53

Нарушения трудового законодательства – одни из самых распространённых в России, особенно в транспортной сфере. Почему такое происходит, как с этим борются надзорные органы, и что делать тем, кто столкнулся с нарушением прав,

Константин Щелупанов – командир воздушного судна с двадцатилетним стажем, потомственный лётчик. После школы к мечте Константин шёл больше десяти лет, обучаясь в разных заведениях. Если бы не небо, пошёл бы в море, - говорит лётчик.

Константин Щелупанов, командир воздушного судна

"Всю жизнь в Авиагородке. У нас самолёты, грубо говоря, за забором стоят. Просыпались под их шум, засыпали под их шум. Нравится летать, и всё. Нравится небо, это, как говорили классики, если любишь и знаешь за что, значит, не любишь. Это как на мотике гонять. Самолёт – это как мотик, только с крыльями".

В декабре позапрошлого года Константина оставили без неба – виной тому стало заключение полиции о недопуске к полётам, причём без объяснения причин.

Константин Щелупанов, командир воздушного судна:

"Ну, может быть у человека что-то личное, может быть, там был не в настроении, может быть, работы много, и не до меня. Я не знаю. Загружаться не стал. По совету пошёл, обратился в прокуратуру, через месяц получил… даже меньше… 30 дней, мне за 28 дней дали ответ".

После вмешательства Северо-западной транспортной прокуратуры пилоту было выдано законное заключение, и Константин через пару месяцев вернулся на своё рабочее место. Однако не все нарушения трудового законодательства разрешаются так быстро. Сергей Мескин, военный в прошлом, работал врачом-терапевтом в одной авиакомпании два с половиной года вплоть до её внезапного разорения.

Сергей Мескин, врач-терапевт, заведующий отделением обеспечения авиационного персонала:

"Люди строили планы определённые, и зная, что какие-то есть перспективы, брали кредиты. 04:33 04:36 И я в том числе тоже, в тот период решил сделать себе приобретение, взял кредит. И очень было неприятно. Нас поставили в известность, что компания свою деятельность заканчивает".

В 2017 году авиакомпанию признали банкротом, и вместе с Сергеем свои зарплаты и компенсации, полагающиеся по закону, недополучили еще почти 6 тысяч человек.

Северо-западная транспортная прокуратура добилась удовлетворения судом более 100 исков и погашения долгов перед работниками на почти 700 миллионов рублей. Это дело - одно из самых громких, но далеко не единственное в транспортной сфере.

Наталья Орлова, старший помощник Северо-Западного транспортного прокурора по взаимодействию со средствами массовой информации:

"Благодаря Северо-западной транспортной прокуратуре, в этом году долги по зарплате были выплачены более миллиарда 200 миллионов рублей. Зарплату получили сотрудники крупных авиакомпаний, железнодорожного и морского транспорта".

Нарушения трудового законодательства – явление частое в транспортной сфере и, в частности, в сегменте пассажироперевозок, из-за сезонности. Тем не менее, подобные нарушения происходят и в других сферах.

Сотрудница государственного учреждения Ольга собиралась в отпуск, но отпускные не получила – техническая ошибка бухгалтерии. Сама девушка тревогу бить не стала, зато на факт невыплаты обратила внимание транспортная прокуратура, которая в тот момент проверяла предприятие по другому вопросу.

Ольга Пешкова, сотрудница государственного учреждения

"Я пришла на работу завершить кое-какие дела в отпуске. Мне пояснили, что у нас здесь проверка прокуратуры, пришли по одному поводу, выявили нарушение, что тебе отпускные не дали".

Если трудовые права граждан нарушаются, они могут обратиться в государственную инспекцию по труду или в комиссию по трудовым спорам на самом предприятии. А прокуратура – уже по жалобам и обращениям граждан - оценивает законность решений, принятых этими органами, а они оказываются не всегда верны.

Виктория Кукина, начальник отдела по надзору за исполнением законов на транспорте Северо-Западной транспортной прокуратуры

"В таком случае процессуальным законодательством у нас имеется возможность защитить права работников, в том числе путём обращения в суд".

Через Северо-Западную транспортную прокуратуру проходит огромное количество обращений граждан и производств разного масштаба, а подготовка к службе в ведомстве начинается ещё до поступления в академию. Начинающие юристы проходят практику как общественные помощники, чтобы однажды пополнить ряды тех, от кого зависит благосостояние и правовая защищенность граждан, их безопасность и интересы государства.

Мария Новикова, общественный помощник:

"Мне интересна юриспруденция, и поэтому я обратила внимание на деятельность прокуратуры … и я попробовала тоже заняться этим. Приносить пользу людям, пользу обществу, то есть, быть нужным человеком".

Михаил Шаль, Александр Дружинин, Катерина Горбачёва, Владимир Пивнев. Первый канал- Санкт-Петербург