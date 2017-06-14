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14 июня, среда, 16:27

Наперекор судьбе

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Они играют, рисуют, поют; они ярки, эмоциональны, талантливы. Но, в отличие от обычных юных дарований, дети с ограниченными физическими возможностями вкладывают вдвое больше вдохновения и труда в то, чтобы делиться с нами радостью.

11-летняя Таня Лобач мечтает стать актрисой, а пока занимается народными танцами в коллективе «Росинка», где она единственная неслышащая участница. Отлично попадать в музыку, даже в сольных партиях, ей помогает имплант.

Татьяна Лобач, Танцовщица:

"Я всегда переживаю за то, что у меня либо батарейка кончится, либо имплант улетит, а так у меня все хорошо..."

Таня потеряла слух в 3 года, после тяжелого менингита. Но впадать в отчаяние семья не стала, быстро сделали операцию, прошли реабилитацию, восстановили слух и отправились его развивать: и в музыкальную школу, и на хор, и на танцы, и даже в школу с двумя иностранными.

Анастасия Лобач, Мама Татьяны:

"В логопедическом саду сказали: вы можете попробовать школу с углубленными языками... С английским сложновато, японский полегче..."

 

Анастасия Тамило. Антон Голубев. Татьяна Осипова. Александр Высоких. Первый канал. Петербург.

 

 
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