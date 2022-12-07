Найти и сохранить: лёгкой промышленности не хватает квалифицированных швей

07 декабря, среда, 12:30

Лёгкой промышленности сейчас нелегко, подтверждают представители отрасли. Идей много, заказов тоже, а вот с кадрами – сложнее. Профессионалов, которые могут материализовать полет дизайнерской мысли, – швей – становится всё меньше.

Востребованность швей сегодня такая же, как и специалистов в сфере IT. Но только обучающих курсов, гарантирующих быстрый вход в профессию, для швей гораздо меньше. А молодых специалистов, благодаря которым мы сможем ходить в красивой и качественной одежде, уже очень не хватает. Расскажем, откуда берутся швеи и как можно творчески подойти к процессу их подготовки.

Виктория Фёдорова, Даниил Кушнеревич, Алла Васильева, Владимир Пивнев, Первый канал, Санкт-Петербург