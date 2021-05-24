На велосипеде на работу - это реально!

24 мая, понедельник, 10:14

Провести день на велосипеде - эксперимент для многих петербуржцев, а для кого-то уже обыденность. Рассказываем о том, как прошла акция "На велосипеде на работу". Подробнее в сюжете - Игорь Цыжонов, Олег Подъячев, Катерина Горбачева и Владимир Пивнев. Первый канал-Петербург.