Провести день на велосипеде - эксперимент для многих петербуржцев, а для кого-то уже обыденность. Рассказываем о том, как прошла акция "На велосипеде на работу". Подробнее в сюжете - Игорь Цыжонов, Олег Подъячев, Катерина Горбачева и Владимир Пивнев. Первый канал-Петербург.
24 мая, понедельник, 10:14
На велосипеде на работу - это реально!
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