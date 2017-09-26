Science Art: на стыке творчества и технологий

Science art – это когда технологии или наука, как таковая становятся объектом искусства. Данная область находится на стыке творческого и технического, художественного и технологического. И сегодня объекты Science Artа модно найти в ведущих музеях всего мира.
На берегах Невы широкому зрителю направление Science Art одним из первых представил музей современного искусства Эрарта. В 2007 году здесь была выставлена скульптура «модель биполярной активности». Это не просто предмет искусства, а сложный инструмент, который определяет, какое из полушарий вашего головного мозга более активно в данный момент.
Павел Маркайтис, куратор выставочной деятельности музея «Эрарта»: "В эту программу вшиты медицинские датчики, которые считывают слабые биотоки мозга прямо с пальцев зрителя. Сейчас я попробую продемонстрировать это, замкнув контакты. Зазвучала правая половина инсталляции, она являет собой такой творческий хаос. Значит в данный момент у меня настроение творческое, хаотичное".
С тех пор прошло 10 лет и теперь уже Государственный Эрмитаж совместно с Университетом ИТМО проводит цикл лекций, посвященных технологичному искусству: музей приглашает известных художников работающих в одном из направлений Science Artа, университет – ученого, занимающегося подобными технологиями. Послушать лекции проекта Art & Science приходило по несколько сотен человек.
Натела Тетруашвили, координатор проекта «Art & Science» Государственного Эрмитажа: "У нас действительно только начинает развиваться это направление, но судя по тому, что наш проект пользовался большим успехом, на лекции приходили по 450 человек, это был весь Атриум, весь Лекториум, мы можем судить, что проект был интересен".
Кстати, в Университете ИТМО создан целый кластер Art & Science. В этом году он выступил соавтором представления «нейротеатра» на известном научно-популярном фестивале.
Илья Смилга, руководитель производственной лаборатории Высшей школы светового дизайна Университета ИТМО: " Три танцовщицы, которые с помощью спец гарнитуры, нейрогарнитуры меняли звуковой и световой фон в купольном пространстве. Они слышали тот звук, который взаимодействовал с их мозгом и реагировали сами, то есть это полный интерактив" .
А еще здесь занимаются созданием интерактивной среды для развития детей, тематикой реабилитации инвалидов, продумывают создание принципиально новых музейных пространств. Во всех проекты вовлечены новейшие технологии из разных областей. Для стороннего же человека даже названия «Нейротеатр» или «Виртуальные путешествия в реальности» пока не совсем понятны.
Наталья Быстрянцева, руководитель Института «Art & Science» Университета ИТМО: "Такие проекты нельзя назвать нестандартными, да, они нестандартные, но для университета это точки роста. Когда встречаются разные направления: нейрофизиологи, социологи и художники, то возникает новый стык каких-то активностей, где мы понимаем новые профессии. Поэтому такие стыки они нужны для того, чтобы формировать новые профессии".
Именно по такому принципу в Университете два года назад появилось новая профессия для обучения – световой дизайнер. Технологии художественной подсветки зданий, масштабного 3D мэппинга известны и широко используются, но профильных специалистов в этом направлении попросту нет. После проведения еще одного университетского проекта «Фестиваля света», стало очевидным: дизайнеры по свету востребованы в совершенно разных областях. Кстати в ИТМО сегодня разрабатывают магистерскую программу по направлению Art & Science, специально для будущих, еще неизвестных профессий.
Если высокие технологии остаются для вас дремучим лесом, начните знакомство с ними с самого начала. Это также одно из направлений Science Arta – музей оптики. В этом музее наглядно показывают и рассказывают об оптических приборах и световых явлениях, начиная со школьной программы.
Когда голограмма ничем не отличается от оригинала, а иллюзию нельзя отличить от реальности, тогда технологию можно назвать искусством. Как превратить музыку в цвет, что такое оптоклон, как понять, что ваши глаза вас обманывают и как увидеть невидимое – обо всем этом рассказывают в музее оптики. Но, в отличие от других музеев, здесь вам не только расскажут и покажут, но и дадут все попробовать и испытать на себе.
Сергей Стафеев, профессор Университета ИТМО, научный руководитель музея оптики: "Это занимательная наука. Это познавательно, это интересно. Мы стараемся, чтобы действия посетителей не ограничивались разглядыванием экспонатов в витринах, а вот эти hand zones были бы активными, интерактивными".
Технологичное искусство многогранно и зачастую непонятно, но с его помощью можно понять, что ожидает нас в не столь отдаленном будущем.
Тимур Мамонов, Максим Беляев, Дарья Варновская. Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург.