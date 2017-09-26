Science Art: на стыке творчества и технологий

26 сентября, вторник, 11:51

Science art – это когда технологии или наука, как таковая становятся объектом искусства. Данная область находится на стыке творческого и технического, художественного и технологического. И сегодня объекты Science Artа модно найти в ведущих музеях всего мира.

На берегах Невы широкому зрителю направление Science Art одним из первых представил музей современного искусства Эрарта. В 2007 году здесь была выставлена скульптура «модель биполярной активности». Это не просто предмет искусства, а сложный инструмент, который определяет, какое из полушарий вашего головного мозга более активно в данный момент.

Павел Маркайтис, куратор выставочной деятельности музея «Эрарта»: "В эту программу вшиты медицинские датчики, которые считывают слабые биотоки мозга прямо с пальцев зрителя. Сейчас я попробую продемонстрировать это, замкнув контакты. Зазвучала правая половина инсталляции, она являет собой такой творческий хаос. Значит в данный момент у меня настроение творческое, хаотичное".

С тех пор прошло 10 лет и теперь уже Государственный Эрмитаж совместно с Университетом ИТМО проводит цикл лекций, посвященных технологичному искусству: музей приглашает известных художников работающих в одном из направлений Science Artа, университет – ученого, занимающегося подобными технологиями. Послушать лекции проекта Art & Science приходило по несколько сотен человек.