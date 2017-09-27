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26 сентября, вторник, 12:06

Развенчиваем мифы о вегетарианстве. Разумный подход и питание

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В рецепте этого блина нет яиц, а коровье молоко заменено на овсяное. Ешь блины, спасай животных – шутят герои нашего сюжета. О веганстве и вегетарианстве, как об образе жизни, расскажем в нашем репортаже.

 О том, как и зачем быть вегетарианцем, еще 100 с лишним лет назад писал Лев Николаевич Толстой. Не все знают, но русский классик полностью отказался от мяса, о чем неоднократно писал в своих статьях и дневниках. Однако и наши герои, и врачи-специалисты рекомендуют изучать и проверять любую информацию и в своем питании опираться на разумный подход.

Юлия Демьянова, Максим Беляев, Екатерина Горбачева, Павел Лекаторчук. Первый  канал-Петербург

 

 
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