Развенчиваем мифы о вегетарианстве. Разумный подход и питание

26 сентября, вторник, 12:06

В рецепте этого блина нет яиц, а коровье молоко заменено на овсяное. Ешь блины, спасай животных – шутят герои нашего сюжета. О веганстве и вегетарианстве, как об образе жизни, расскажем в нашем репортаже.

О том, как и зачем быть вегетарианцем, еще 100 с лишним лет назад писал Лев Николаевич Толстой. Не все знают, но русский классик полностью отказался от мяса, о чем неоднократно писал в своих статьях и дневниках. Однако и наши герои, и врачи-специалисты рекомендуют изучать и проверять любую информацию и в своем питании опираться на разумный подход.

Юлия Демьянова, Максим Беляев, Екатерина Горбачева, Павел Лекаторчук. Первый канал-Петербург