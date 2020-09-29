На стыке школьного образование и науки - будни Президентского лицея

28 сентября, понедельник, 11:00

Наверное, только счастливые ученики физико-математического лицея номер 239 в школьном сочинении «Как я провел лето» могут написать: 8 часов в день занимался математикой, но добровольно и с удовольствием. Зато именно из таких ребят вырастают ведущие специалисты в области IT, робототехники, а теперь еще и биотехнологий.

Осуществлять исследовательские проекты лицеистам помогают социальные партнеры - компании, заинтересованные в сотрудниках, воспитанных на стыке наук. Здесь присматривают кадры как высокотехнологичные компании, так и промышленные гиганты.

А готовность к будущему лицей подтвердил еще и тем, что оказался готов к изменившимся условиям: задолго до пандемии начал установку дезинфекторов воздуха, которые теперь есть почти в каждом учебном кабинете. Чтобы никакие бациллы не мешали вундеркиндам грызть гранит науки.

Подробнее - в нашем репортаже.